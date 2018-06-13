Fahriye Evcen Türk Oyuncular Arasında Birinci Oldu

Geçen sene meslektaşı Burak Özçivit ile evlenen ve bu ay sonunda evliliğinin birinci senesini kutlamaya hazırlanan Fahriye Evcen yeni bir başarıya imza attı.

TÜRK OYUNCULARININ ULAŞAMADIĞI SEVİYEYE ULAŞTI

Dünyanın en büyük sinema-tv veritabanı İMDB'nin güncel starmetre puanına göre; Fahriye Evcen şu ana kadar Türk oyuncuların ulaşamadığı bir seviyeye ulaştı.

IMDB LİSTESİNDE BİRİNCİ OLDU

Evcen, IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu. Global listede 1617. sıraya yerleşen Evcen'in bu sırası 2018'de Türk oyuncuların gördüğü en iyi sıra olma özelliği taşıyor.