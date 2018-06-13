Fahriye Evcen Türk Oyuncular Arasında Birinci Oldu
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen meslektaşlarını solladı. Evcen, IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu.
Geçen sene meslektaşı Burak Özçivit ile evlenen ve bu ay sonunda evliliğinin birinci senesini kutlamaya hazırlanan Fahriye Evcen yeni bir başarıya imza attı.
TÜRK OYUNCULARININ ULAŞAMADIĞI SEVİYEYE ULAŞTI
Dünyanın en büyük sinema-tv veritabanı İMDB'nin güncel starmetre puanına göre; Fahriye Evcen şu ana kadar Türk oyuncuların ulaşamadığı bir seviyeye ulaştı.
IMDB LİSTESİNDE BİRİNCİ OLDU
Evcen, IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu. Global listede 1617. sıraya yerleşen Evcen'in bu sırası 2018'de Türk oyuncuların gördüğü en iyi sıra olma özelliği taşıyor.
YORUMLAR (14)
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arkadan birinci mi...haaahaahh..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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SELAM FAHRİYE HANIM HAYIRLI OLSUN VE TEBRİKLERCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Türk oyuncuların ulaştığı en iyi derece 1617. lik :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kız yaprak dökümü ile kendini ispatlamıştı. Helal olsun. Her açıdan 10 adım önde idi.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Türk oyuncuların ulaştığı en iyi seviye 1617. lik miymiş? Gülsem mi ağlasam mı bilemedim.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır