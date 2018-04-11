Facebook'un Kurucusu Zuckerberg, En Genç Yaşta Milyarder Olan İsim Oldu

Dünyanın en zenginleri listesi, açıklandığı her dönem merak uyandırıyor. Listenin tepesindeki isimler yıllar içinde değişim gösterirken, söz konusu isimlerin kaç yıl içinde milyonerlikten milyarderliğe yükseldiklerini gösteren bir rapor açıklandı. Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Betway tarafından hazırlanan raporda, dünyanın en zengin ilk 10 ismi arasında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg sadece bir yıl içinde milyonerlikten milyarderliğe geçerek bu alandaki en hızlı isim olarak öne çıktı.

23 yaşında milyarder olan Zuckerberg'i, 2 yılda milyarder olan Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos izliyor. 35 yaşında milyarder unvanına kavuşan Bezos'u da, Microsfot'un kurucusu Bill Gates 5 yıl içinde milyonerlikten milyarderliğe yükselerek takip ediyor. Rapora göre, bahsi geçen üç ismin de kısa süre içinde milyonerlikten milyarderliğe yükselmesinin altında, birer teknoloji şirketi kurucuları olmaları yatıyor.

EN GENCİ 23 YAŞINDAYDI

Dünyanın en zenginleri listesini kapsayan raporda, en zengin 10 isim arasında milyarderliğe yükselmedeki en yavaş isimler ise, 26 yılda milyarder olan Warren Buffett ve Carlos Slim olarak göze çarpıyor. Buffett 56 yaşında milyarder olurken, Slim ise 51 yaşında milyonerlikten milyarderliğe yükseldi.

Betway'in araştırması Forbes'un her yıl açıkladığı milyarder listesine dayanıyor. Araştırma kapsamındaki listede, 23 yaşında milyarder olan Zuckerberg en genç yaşta bu unvana kavuşan isim olarak dikkat çekiyor.

BILL GATES VE JEFF BEZOS'U GEÇTİ

1984 yılında doğan Mark Zuckerberg'i 31 yaşında milyarder olan Bill Gates ile 35 yaşında milyonerlikten milyarderliğe yükselen Jeff Bezos takip ediyor. En zengin 10 isim arasında bu alanda sonuncu sırada ise hazır giyim devi Inditex'in kurucusu Amencio Ortega bulunuyor.

Rapora göre 65 yaşında milyarder olan Amencio Ortega'nın milyonerlikten milyarderliğe terfi etmesi ise 16 yıl sürmüş.

ZUCKERBERG'E BİR YIL YETTİ

ÜÇTE BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU DEĞİL

Dünya genelinde iki binden fazla kişi en az 1 milyar dolar servet sahibi. Bu iki bin kişinin milyonerlikten milyarderliğe yükseldikleri yaşın ortalaması ise araştırmaya 51 olarak yansıdı. Betway'in merceğine aldığı iki bin milyarderin yüzde 25'i mühendislik diplomasına sahip iken, yüzde 20'si ekonomi ya da işletme mezunu. Betway'in raporuna göre, dünyadaki milyarderlerin üçte birinin ise herhangi bir üniversite diploması bulunmuyor.