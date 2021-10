FABRİKADA GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ, ŞİMDİ MANTAR ÜRETİP İŞÇİ ÇALIŞTIRIYOR

AKSARAY'da bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ersin Öztop (43), bir pazarcı arkadaşının tavsiyesi üzerine 18 yıl çalıştığı işini bırakıp köyünde kültür mantarı üretmeye başladı. 50 bin lira sermayeyle kurduğunu tesisinde aylık 3 ton mantar ürettiğini belirten Öztop, "Aylık asgari ücretin 4 katı, gelirim oldu. Yanımda da 3 kadrolu işçim ve günlük yevmiyeli çalışan 5 kadın işçim var. Şu an da taleplere yetişemiyoruz" dedi.

18 yıl bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası lise mezunu Ersin Öztop, 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine işinden ayrılıp, Yapılcan Köyüne geri döndü. Burada 50 bin lira sermayeyle kültür mantarı tesisi kurup yetiştirmeye başladı.

'İŞÇİYKEN, İŞVEREN OLDUM'

Şu an ayda 3 ton mantar üreten Öztop, tesiste 3'ü daimi olmak üzere 8 işçi çalıştırıyor. İşçi iken patron olan Öztop, şunları söyledi: "18 sene güvenlik görevlisi olarak çalıştıktan sonra bir arkadaşım, 'sen mantar üret, ben satarım' dedi. Onun tavsiyesi üzerine 18 yıllık işimi bırakıp, 3 yıl önce 50 bin TL sermayeyle 120 metrekare alanda ilk çadırımızı kurarak, mantar üretmeye başladık. Kendimi geliştirerek 2'nci seramızı kurduk. Devlet desteğiyle KOP kapsamında yüzde 70 hibeyle beraber 3'üncü serayı da kurduk. Şu an 4'üncü serayı da kurmayı hedefliyoruz. Aylık asgari ücretin 4 katı, gelirim oldu. Yanımda da 3 kadrolu işçim var. Bunun haricinde günlük yevmiyeli çalışan 5 kadın işçim var. Şu an da taleplere yetişemiyoruz. İşçiyken, işveren oldum. 18 yıl özel sektörde işçi olarak çalıştım. Şu an da köyümdeki kadınlara gelir kapısı oldum"

'BEYAZ ALTINIMIZA TALEP ÇOK'

Mantarı beyaz altın olarak nitelendiren Öztop, "Burada genelde mantarla sulama, toplama ve kompost yerleştirme işleriyle uğraşıyoruz. Kadınlar ise toplama, toprak serimiyle ve tırmık işiyle uğraşıyorlar. Mantar kompostoları geliyor. Toprak seriminden sonra 40'ıncı gün birinci hasadı yaparız. 10 gün sonra ikinci hasadı yaparız. 1 hafta, 10 gün sonra 3'üncü hasadı yapıyoruz. Beyaz altınımıza talep çok. Sonbaharda mantara talep çoğaldı. Et ve tavuk fiyatlarının artmasıyla da mantar insanlara cazip geliyor. Bir kilo mantar 15 TL'ye, et ve tavuk fiyatlarına bakarsan çok ucuz. Talebi yetiştirmekte zorlanıyoruz? diye konuştu.