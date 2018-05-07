Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından 2013 yılında kurulan Fabrika Voleybol'un yeni okulu Mardin'de açıldı.

Okulunun açılışı, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen mini voleybol şenliğiyle yapıldı.

Bu arada 6-12 yaş arası öğrencilerin, aileleri ve antrenörleriyle ücretsiz katıldığı Fabrika Voleybol Mini Voleybol Şenliği'nde, TVF çeşitli hediyeler dağıttı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, yaptığı açıklamada, Mardin'in spor, kültür ve sanat organizasyonları ve turizm hareketleriyle birlikte, çok canlı ve çok renkli görüntülere sahne olduğunu belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 25 ilde açılan Fabrika Voleybol organizasyonunun bir ayağının Mardin'de gerçekleştiğini söyleyen Çomaktekin, "Burada yaklaşık bine yakın öğrencimiz var. Türkiye Voleybol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağladığı imkanlarla ücretsiz olarak yıl boyunca yapılan etkinliklerin alt yapısını oluşturuyoruz. Bu organizasyonun bir ayağını Mardin'de yapmaları bizim spor kültürümüzü ve sporcularımızın altyapısını gelişmesi için çok önemli."

TVF Fabrika Voleybol Okulları Koordinatörü Faysal Dündar da Türkiye çapınca 25 merkezde Fabrika Voleybol çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Dündar, "Geçtiğimiz haftalarda Lüleburgaz ve Aydın'daydık, önümüzdeki haftalarda İzmir, İstanbul ve Antalya programlarımız var. ulaşabildiğimiz kadar yere gitmeye çalışıyoruz." diye konuştu.