Fabrika gibi okul
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fabrika gibi okul

29.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:05
Fabrika gibi okul

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pandemi döneminde ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünlerinden 10 ayda 1 milyon 200 bin ciro yaptı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pandemi döneminde ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünlerinden 10 ayda 1 milyon 200 bin ciro yaptı.

Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, yaptığı açıklamada, Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Mart ayından bu yana üretim yaptıklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz Adana bölgemizdeki resmi kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak dezenfektan ve diğer temizlik malzemelerini üretmekteyiz. 9 aylık süreçte 1 milyon 200 bin ciromuz oldu. Öğrencilerimizin gayreti, öğretmenlerimizin çabası ve okul yönetimimizin üstün performansıyla okulumuz adına ve ilimiz adına ciddi bir rakama ulaşıldı. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize katkı ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman devletimizin ihtiyaç duyduğu durumlarda meslek liselerimiz gerekli özveriyi, gerekli fedakarlığı göstermekteler. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum" dedi.

Murat Koçer, ürettikleri dezenfektanları ve temizlik ürünlerinin kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ambalajlanıp depolandığını belirterek, "Buradaki ürünlerimizi peyderpey kurumların ihtiyaçları doğrultusunda tüketiciye sunmuş oluyoruz. Burada klor bazlı dezenfektan, alkol bazlı dezenfektan ve özellikle okullarımızın temizliğinde kullanılan genel temizlik hipoklorit asit yanında sıvı el sabunu gibi hijyen açısından ne kadar ihtiyaç varsa hepsi okulumuz tarafından üretiliyor" diye konuştu. - ADANA

Fabrika gibi okul
Fabrika gibi okul
Fabrika gibi okul
Fabrika gibi okul
Fabrika gibi okul
Fabrika gibi okul

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Yaşar Güler Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Coşkun Sabah Merve Dizdar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samet Aybaba Güven Yalçın Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fabrika gibi okul | Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:19:22. #1.15#
title