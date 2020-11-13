F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? Formula1 hangi kanalda? F1 canlı izle | S Sport frekans bilgileri nedir?

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için geri sayım devam ediiyor. Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? S Sport frekans bilgileri nedir? S Sport nasıl izlenir? S Sport şifreli mi, ücretli mi? Formula 1, F1 şifresiz canlı Formula1 İstanbul fotoğrafları...

Merakla beklenen Formula 1'e sayılı saatler kaldı. İstanbul'da yapılan tanıtım çekimleriyle çok fazla ilgi toplayan F1 ne zaman, hangi kanalda?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00'te gerçekleştirilecek. Formula 1'in Türkiye'deki yayıncısı S Sport, 9 Kasım Pazartesi'den itibaren yayınlarına başlayacak. S Sport, Grand Prix'sinin uydu üzerinden ücretsiz yayınlanacağını da açıklamıştı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın bu sezonki 14. etabı, İstanbul Park'ta 58 tur üzerinden düzenlenecek.

İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı. Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine 9 yıl sonra tekrar alındı.

F1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

13.11.2020 CUMA

1. Antrenman Turları - 11:00

2. Antrenman Turları - 15:00

14.11.2020 CUMARTESİ

3. Antrenman Turları - 12:00

Sıralama Turları - 15:00

15.11.2020 PAZAR

İstanbul GP -

FORMULA 1 2020 PUAN DURUMU

Lewis Hamilton

Valtteri Bottas

Max Verstappen

Daniel Ricciardo

Charles Leclerc

Sergio Perez

Lando Norris

Carlos Sainz Jr.

Alexander Albon

Pierre Gasly

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Sıralama TurlarıFormula 1, 14 11 2020 günü, S Sport kanalından yayınlanacak.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren Türkiye GP özel yayınlarına başlayacak. Antrenman yarışları ise 13 Kasım'da başlayacak.

Türksat 4A S Sport frekans bilgileri:

Frekans12188

PolarizasyonV-Dikey

SR27500

FEC5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

S SPORT ÜCRETLİ Mİ?

Yayıncı kuruluş S Sport, F1 DHL Türkiye GP'sini tüm yarış severlerin uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak da izleyebileceğini duyurdu.