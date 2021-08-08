F.Bahçe'nin yeni transferi Burak'a hocası Hakan Cenkçiler övgü yağdırdı: Asansörde 5 kişiyi çalımlar

Burak Kapacak'ın Bursaspor altyapısındaki eski antrenörü Hakan Cenkçiler, Fenerbahçe'nin transfer hamlesini ve oyuncunun potansiyeli üzerine görüş belirtti. Cenkçiler, "Türk hoca yerine Pereira'nın eline gittiği için mutluyum. Sahada yaptığı işe bakan bir hoca. Burak'ın genlerinde futbolculuk var. 'Asansörde bile 5 kişiye çalım atar' diye tabir edilen bir yetenektir" dedi.

Sarı-Lacivertliler'in 21 yaşındaki yeni futbolcusu Burak Kapacak hakkında övgü dolu sözler geliyor. Burak'ın yetişmesinde pay sahibi olan, Bursaspor'dan antrenörü Hakan Cenkçiler, Hürriyet'e bu transferi değerlendirdi.

İşte Cenkçiler'in açıklamaları:

"Burak'ın genlerinde futbolculuk var. Burak'ı almakla Fenerbahçe bence çok doğru bir iş yaptı. Ayrıca bir Türk teknik adam yerine Vitor Pereira'nın eline gittiği için de çok mutluyum. Yabancı teknik adamlar oyuncunun kim olduğuna değil sahada yaptığı işe bakıyorlar. Bu yüzden 'Burak Fenerbahçe'de çok başarılı olacaktır' diyebiliyorum.

"SEYİRCİYİ AYAĞA KALDIRIR"

Burak eskilerin 'Asansörde bile 5 kişiye çalım atar' diye tabir ettiği türden bir yetenektir. Hele ki maça iyi başlarsa seyirciyi ayağa kaldırır, coşturur. performansını ikiye katlar. Onu kimse defansta tutamaz, aklı fikri ön taraftadır. Toplu ve topsuz çok hızlıdır, koşarken rakibine çalım atıp 2 metre önüne geçebilir. Sert şutları yoktur ama ayak içiyle plase vurarak uzak köşeye topu bırakır.

"HENRY'YE BENZİYOR"

Otogarda büyüdüğü için hem çok fırlama hem çok şakacı, hem de uyumlu bir futbolcudur. Tatlı dilli, güler yüzlü melek gibi bir kalbi vardır. Ben bugüne kadar bir kişiyle dahi sorun yaşadığına tanık olmadım. Anne Karadeniz babası Erzurum kökenli ama kendisi Bursa da yetişti. Başarılı olmasını ve yükselmesini istiyoruz. Henry'ye benzetiyorum."