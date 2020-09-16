"F.Bahçe başkanı olma hayalim yok" diyen Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş itirafı: Sempatim var Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübünü satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçeli oluşuyla bilinen Ilıcalı, sarı-lacivertli kulübe başkan olmak gibi bir hayali olmadığını söylerken, babasının tuttuğu takım olması dolayısıyla Beşiktaş'a sempati duyduğunu söyledi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Haber Global'de canlı yayında soruları yanıtladı ve Fenerbahçe ile ilgili konuşurken, satın aldığı Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'daki planlarını da anlattı.

İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri;

Ben hayatımda böyle bir şey planlayıp uzun vadeli planlar yapmadım. Benim çok güvendiğim bir takım. Kulübün yönetimini takdir ettiğim için bu operasyonun içinde olmak istedim. Amacımız bu kulübü hak ettiği yerlere getirmek. Yetenekleri bulduğun zaman eğer takımın maddi durumu iyi değilse bu yetenekleri erkenden bir yerlere yollaman gerekiyor. Ben geldikten sonra inşallah Fortuna Sittard'ın böyle bir ihtiyaçları olmayacak. Bu yetenekleri elimizde tutacağız. Hollanda'da çok konuşuluyorum. Hollanda'ya karşı sempatim var. Ofansif futbolu düşündükleri için seviyor olabilirim.

"BEŞİKTAŞ'A SEMPATİM VAR"

Benim sunucu olduğum bir yayın doğru olmaz Beşiktaş için. Beşiktaş camiası güçlü bir camia. O geceye baktığımda bir yanda Hülya Avşar, diğer tarafta Yılmaz Erdoğan vardı. Zaten çok büyük isimler vardı. Ben rol çalmış olurdum. Babam, Beşiktaş taraftarıydı. Rahmetlinin son dönemleri çok mutlu geçmişti. Metin-Ali-Feyyaz sayesinde Beşiktaş çok iyiydi. Beşiktaş'a bir sempatim var.

"FENERBAHÇE BAŞKANI OLMA HAYALİM YOK"

Fenerbahçe başkanı olmak gibi bir hayalim yok. Başkan olmak için o konsantreye sahip olmak lazım. Ali Koç, yıllarca bu konsantreye sahipti. Ben, şu an dünyanın en büyük televizyoncusu olma hayalindeyim ve bunun için yoğun mesai yapıyorum. Ancak Fenerbahçe benden ne isterse yapmaya hazırım.

"AĞIR FENERBAHÇELİYİM"

Hayatımda hiç Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarını kızdırmışlığım yoktur. Telefon açıp uğraşmayı sevmiyorum. Gerilimden uzak duruyorum. Aslında ağır Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe maçına gitmek için gece 12'den ertesi gün öğleye kadar stadın önünde yatardım. 13'teki maça girmek için. Normal değildim, öyle bir Fenerbahçeliyim.

"ALİ KOÇ DERSLER ÇIKARDI"

Herhangi bir olayı öğrenme süreci vardır. Fatih Terim de efsane hoca. Kupalar bir yere sığmıyor ama ilk senesini hatırlayalım. Öğrenme süreci vardı. Bu, ne kadar hızlı olursa başarıya ulaşıyorsun. Ali Koç'u şöyle görüyorum; herhangi bir olayı bir öğrenme süreci vardır. Bu bi gerçek. Bu ne kadar hızlı olursa başarı o kadar çabuk geliyor. Başkanımız da şu anda bence belli hatalar yaptı buda çok normaldi. O hatalardan derslerini çıkardı. Bir şekilde hataları azaltarak başarıya doğru gitmeye çalışıyor. O konuda destek veriyorum.

"AZİZ YILDIRIM'DAN BAŞKASI OLMAZDI"

Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Bu soruya yanıt veremem. Aziz Yıldırım'a zamanında haksızlık edildi. Kendisi hapse de girdi. Ancak her zaman dik durdu. Aziz Yıldırım dışında o durumdan Fenerbahçe'yi kolay kolay kimse çıkaramazdı. Fenerbahçe'ye yaptığı hizmetler saymakla bitmez.

"SERGEN'LE ÇOK ŞEY PAYLAŞTIK"

Sergen Yalçın ile çok şey paylaştık. Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde disiplinli değil diyorlardı ama bizim programlarda inanılmaz disiplinliydi. Hiçbir programa geç gelmezdi. Birlikte top da oynadık. İnanılmaz bir takımımız vardı.

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ?

Geçen sene 3. haftaya, 5. haftaya baksak Başakşehir belki 10. olur derdik. Fatih hocanın son 100 metresini hepimiz biliyoruz. Gelecekle ilgili tahminde bulunmak zor. Trabzonspor Sörloth'u yollamasaydı benim favorim olabilirdi, olağanüstü forvet. Kalırsa ben Trabzonspor'u 1-2'ye yazacağım. Açıkları kapatabiliyorsun. Galatasaray öyle yapıyor. Devre arasında 5 oyuncu görüyorsun, hoca açıkları hemen kapatıyor.

"ARDA TURAN'A YAZIK OLUYORDU"

Arda Turan'a çok yazık oluyordu, Allah'tan olmadı. Böyle bir kariyerin sonunda bu olmazdı. Buna birisinin dur demesi gerekiyordu, Galatasaray camiası dur dedi. Fatih hoca başta olmak üzere bütün Galatasaray yönetimine teşekkür ediyorum. Bu kadar Galatasaraylı birini camianın kaybetmemesi lazımdı.

"AYAK TENİSİNDE ARDA ÇOK İYİ"

Ayak tenisini Emre Belözoğlu ile oynamak çok zevkli ama Arda Turan çok iyi. Mesut ile oynadık geçen, klasik coolluğunu orada da sergiledi, kendini vermiyor.