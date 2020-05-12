HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi

İlk iki yılının hayal kırıklığını unutturmak isteyen Ali Koç, gelecek sezon öncesi iddialı bir kadro için düğmeye bastı. Koç, daha önce gündeme gelen İrfan Can Kahveci konusunda Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi, transferi bitirmesini istedi. Emre'nin oyuncuyu ikna etmesi durumunda sarı-lacivertli yönetim devreye girecek, kulübüyle masaya oturacak.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
12.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:57

Başkanlık koltuğundaki ilk iki sezonunda Fenerbahçe'nin beklentilerin altında kalması Ali Koç'u hırslandırdı. Güçlü ve alternatifli bir kadro için düğmeye basan yönetim, hedefindeki isimler için somut adımlar atmaya başladı.

Gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu gençleri takıma kazandırmaya çalışırken, yeni bir görev aldı. Başkan Koç, Emre'ye transfer konusunda tam yetki verdi ve eski takım arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'nin transferini bitirmesini istedi.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin bu sezon başında da resmi teklif yaptığı İrfan için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ olumsuz yanıt vermişti. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun gelmeye sıcak bakması halinde eli güçlenecek olan sarı-lacivertliler, Başakşehir ile tekrar masaya oturacak.

Eski takım arkadaşını ikna etmesi beklenen Emre'nin, İrfan Can'la sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi. Ayrıca İrfan'ın da birçok konuda Emre'den tavsiye ve bilgi aldığı da kaydedildi.

4. sezonuna girdiği Başakşehir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın da bankoları arasına girdi. Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020 Elemeleri'nde 6 kritik maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'ten övgüler almıştı.

FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU GİZLEMİYOR

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları da beğeniyordu. Bu beğenileri daha önce çok konuşulan İrfan, son dönemde ise bu konuya dikkat ediyor ve tartışmaların önüne geçiyor.

Yakın çevresinden Fenerbahçeli olduğunu gizlemeyen İrfan Can Kahveci'nin idolü ise Alex de Souza... Daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna övgüler yağdıran İrfan, "Alex'in videolarını izleyerek büyürüm. Ben de onun gibi olmak isterim. İdolüm Alex" ifadelerini kullanmıştı.

31 MAÇTA FORMA GİYDİ

Orta sahada görev yapan ve oyunun iki yönünü de kullanan İrfan Can Kahveci, 10 numara pozisyonu ile kanatlarda da görev yapıyor. Teknik kapasitesi yüksek olan 24 yaşındaki futbolcu, uzaktan şutlarıyla da dikkat çekiyor.

Başakşehir formasıyla bu sezon 31 resmi maçta sahaya çıkan İrfan, bu karşılaşmalarda 8 gole direkt katkı sağladı. Milli futbolcu, 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.

(Fotomaç)

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay Spor
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı Spor
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim Spor
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi Spor
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin Spor
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz Spor
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti
Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı
Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı
Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Donald Trump Meral Akşener Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Sinem Kobal Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Loris Karius Emre Belözoğlu Utku Yuvakuran Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mayıs Adana Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 11:58:34. #1.15#
title