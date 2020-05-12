F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi İlk iki yılının hayal kırıklığını unutturmak isteyen Ali Koç, gelecek sezon öncesi iddialı bir kadro için düğmeye bastı. Koç, daha önce gündeme gelen İrfan Can Kahveci konusunda Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi, transferi bitirmesini istedi. Emre'nin oyuncuyu ikna etmesi durumunda sarı-lacivertli yönetim devreye girecek, kulübüyle masaya oturacak.

Başkanlık koltuğundaki ilk iki sezonunda Fenerbahçe'nin beklentilerin altında kalması Ali Koç'u hırslandırdı. Güçlü ve alternatifli bir kadro için düğmeye basan yönetim, hedefindeki isimler için somut adımlar atmaya başladı.

Gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu gençleri takıma kazandırmaya çalışırken, yeni bir görev aldı. Başkan Koç, Emre'ye transfer konusunda tam yetki verdi ve eski takım arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'nin transferini bitirmesini istedi.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin bu sezon başında da resmi teklif yaptığı İrfan için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ olumsuz yanıt vermişti. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun gelmeye sıcak bakması halinde eli güçlenecek olan sarı-lacivertliler, Başakşehir ile tekrar masaya oturacak.

Eski takım arkadaşını ikna etmesi beklenen Emre'nin, İrfan Can'la sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi. Ayrıca İrfan'ın da birçok konuda Emre'den tavsiye ve bilgi aldığı da kaydedildi.

4. sezonuna girdiği Başakşehir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın da bankoları arasına girdi. Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020 Elemeleri'nde 6 kritik maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'ten övgüler almıştı.

FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU GİZLEMİYOR

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları da beğeniyordu. Bu beğenileri daha önce çok konuşulan İrfan, son dönemde ise bu konuya dikkat ediyor ve tartışmaların önüne geçiyor.

Yakın çevresinden Fenerbahçeli olduğunu gizlemeyen İrfan Can Kahveci'nin idolü ise Alex de Souza... Daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna övgüler yağdıran İrfan, "Alex'in videolarını izleyerek büyürüm. Ben de onun gibi olmak isterim. İdolüm Alex" ifadelerini kullanmıştı.

31 MAÇTA FORMA GİYDİ

Orta sahada görev yapan ve oyunun iki yönünü de kullanan İrfan Can Kahveci, 10 numara pozisyonu ile kanatlarda da görev yapıyor. Teknik kapasitesi yüksek olan 24 yaşındaki futbolcu, uzaktan şutlarıyla da dikkat çekiyor.

Başakşehir formasıyla bu sezon 31 resmi maçta sahaya çıkan İrfan, bu karşılaşmalarda 8 gole direkt katkı sağladı. Milli futbolcu, 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.

(Fotomaç)