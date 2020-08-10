F.Bahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını istedi G.Saray ve Trabzonspor reddetti TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı adına sekiz başkan, harcama limiti üzerine bir toplantı yaptı. Fenerbahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını istedi ancak Galatasaray ve Trabzonspor bu talebi kabul etmedi.

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı adına 8 başkan arasında 'takım harcama limitleri' ile ilgili toplantı sona erdi.

Toplantıda Fenerbahçe adına başkan Ali Koç, Galatasaray adına başkan Mustafa Cengiz, Beşiktaş adına başkan Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor adına başkan Ahmet Ağaoğlu yer aldı.

YÜZDE 40 TALEBİ

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'den 3 talepte bulundu. Bu taleplerden ilki pandemi nedeniyle yüzde 15 olan aşım limitinin yüzde 40'a yükseltilmesi oldu.

İkinci olarak borçsuz kulüplerin transfer ve sponsorluk gelirlerinin 3'te 1'inin değil, tamamının sezonluk harcama limitine eklenmesi talep edildi. Bu talepte özellikle Kasımpaşa'nın isteği etkili oldu.

Ayrıca, Bankalar Birliği dışında özel bankalarla yapılan borç yapılandırma anlaşmalarının, farklı bir muhasebe metoduyla harcama limitine eklenmesi istendi.

Kulüp başkanları ve TFF yöneticileri arasında karşılıklı fikir alışverişleri de yapıldı.

FENERBAHÇE İSTEDİ, TRABZONSPOR VE GALATASARAY KABUL ETMEDİ

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını talep etti.

Nihat Özdemir, bu konuda tüm kulüplerin ortak ve ıslak imzasının olması gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "O zaman biz neden yapılandırma yaptık? Kabul etmiyoruz" derken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise "Bu sene değil ama seneye olabilir" cevabını verdi.