Ezine'de ormanlık alanda yangın; 1 hektar yandı
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.
22.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:42
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.
Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı Köyü'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 15 orman işçisi müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürülen yangında 1 hektarlık alan küle döndü.
Kaynak: DHA