Ezine'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Belediye Zabıta Amirliğince gerçekleştirilen çalışmada, ilçede bulunan zincir marketlerde fiyat, raf, etiket ve kasa fiyat farklılığı gibi konularda inceleme yapıldı.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, yeni yıl öncesi yapılan denetimlerde vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarının hedeflendiğini belirterek, "Zabıta ekiplerimiz tarafından yeni yıl öncesinde ilçemizde bulunan zincir marketlere fahiş fiyat, stokçuluk, raf etiket ve kasa fiyat farklılığı ile ilgili yapılan denetimler sonucunda 1 işletmeye cezai işlem uygulanmıştır. Hemşerilerimizin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmaları için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadesini kullandı.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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