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Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık

1986-87 sezonunda şampiyon ilan edlimeleri gerektiğini savunan Beşiktaş, Galatasaray'ın kendisine yönelik 'iftira' açıklamasına efsane futbolcuları Şeref Bey ve Hakkı Yeten'e atıfta bulunarak "Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık" diyerek göndermede bulundu.

Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
03.06.2020 21:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:24

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 1986-87 sezonu şampiyonluğuyla ilgili söz savaşı devam ediyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin şike iddiaları sonrasında "1986-87 sezonunda şampiyon olarak ilan edilmemiz yönünde başvuru yaptık" açıklamasını iftira olarak nitelendiren Galatasaray'a siyah beyazlı kulüpten cevap geldi.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sayın Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda, 1986-87 sezonu şampiyonluğunun Kulübümüz adına yeniden tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz müracaat ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nün 1 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya cevabımızdır. Öncelikle söylemek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübü'nün bu açıklamasının muhatabı nasıl ki Sayın Mesut Bakkal ise bu hususta Kulübümüzün muhatabı da ilgili kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba'nın söylediği 'Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz' ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir."

"ŞEREF'İMİZLE OYNAYIP 'HAKKI'MIZLA KAZANDIK"

"Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir. Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir. Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi. Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz"

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen gün yaptığı açıklamada konuyla ilgili "Mesut Bakkal Bey'in ifadeleriyle belirtmiş olduğu 1986-1987 sezonu için Beşiktaş'ın şampiyon ilan edilmesi ve kupasının verilmesi için başvuru yaptık. TFF'nin en kısa zamanda cevap vermesini arzu ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.

BAKKAL'IN KİTABINDA NE YAZIYORDU?

"Denizlispor'da oynarken İstanbul'daki Beşiktaş maçından önce Galatasaray tarafından ağırlandık. Ergun Gürsoy'un bürosunun karşısındaki Dedeman Oteli'nde kaldık. Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer taksitimizden fazlaydı. Kişi başı ikişer milyondu. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Maç 1-1 bitti, şampiyonluk yarışında ipler Galatasaray'ın eline geçti"

1986-1987 SEZONUNDA NE OLMUŞTU?

1986-87 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray şampiyonluk için yarışıyordu. Siyah-beyazlı ekip, ligin bitmesine bir hafta kala kendi evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş öne geçmesine rağmen 85'te yediği golle puan kaybı yaşamıştı. Beşiktaş'ın averajı Galatasaray'dan 10 fazlaydı. Beşiktaş, Denizlispor'u yense Galatasaray ile aynı puana sahip olacak ve sezonu averajla şampiyon olarak kapatacaktı.

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