Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak paylaşım

Sarı-Lacivertliler ve Sarı-Kırmızılılar, Genç Erkekler Dört Tek Dümencili Dünya Şampiyonası'nda Dünya ikincisi olan sporcularını kutladı. Ezeli rakipler, başarı yakalayan birbirlerinin sporcularını tebrik etti. Paylaşımlar kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Milli kürekçilerimiz, Genç Erkekler Dört Tek Dümencili Gençler Dünya Şampiyonası'nda Dünya ikincisi oldu. Ezeli rakipler de ortak tebrik mesajı yayınladı.

"SPORCULARIMIZI KUTLUYORUZ"

Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Kürekçilerimiz Ali İlgün, Kaan Aydın, Ege Büyükçetin ile Galatasaray sporcuları Evren Erman, Serkan Erkal'dan oluşan Genç Erkekler Dört Tek Dümencili ekibimiz, Gençler Dünya Şampiyonası'nda Dünya 2.'si oldu" ifadeleri yer aldı.

"ORTAK GÜÇ"

Galatasaray'da bu paylaşımı yaparak, ""Kürekçilerimiz Evren Erman ve Serkan Erkal ile Fenerbahce sporcuları Kaan Aydın, Ali A. İlgün ve Ege Büyükçetin'den oluşan Genç Erkekler Dört Tek Dümencili ekibimiz, Gençler Dünya Şampiyonası'nda Dünya 2.'si oldu. Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz." mesajını yayınladı.