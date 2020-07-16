Ezan sesinden etkilenen turist konuştu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde duyduğu ezan sesinden etkilenip imza kampanyası başlatan İrlanda vatandaşı, Kaymakamlığa giderek dilekçesini ve topladığı imzaları teslim etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde duyduğu ezan sesinden etkilenip imza kampanyası başlatan İrlanda vatandaşı, Kaymakamlığa giderek dilekçesini ve topladığı imzaları teslim etti.

Kuşadası'nda 15 yıldır yaşayan İrlanda Vatandaşı Hilary Demdsey (49), bir gün oturduğu kafede Hatice Hanım Cami'sinden duyduğu ezan sesinden etkilenerek cep telefonuna kaydetti. Daha sonra Cami'ye giden Demdsey ezanı okuyan müezzin Arif Ercan ile tanışıp ona duygularını anlattı. Kayıt altına aldığı ezan sesini diğer İrlandalı arkadaşlarına da dinleten Demdsey, Arif Ercan'ın Hanım Cami'de çalışmadığını öğrenince Kuşadası Kaymakamlığı'na verilmek üzere bir dilekçe hazırladı. Toplam 60 imza toplayan Hilary Demdsey, hazırladığı İngilizce dilekçe ile birlikte Kuşadası Kaymakamlığı'na giderek yetkililere teslim etti.

Arif Ercan'ın ezan okumasından çok etkilendiğini söyleyen İrlanda vatandaşı "Daha önce Ali diye bir Hoca çalışıyordu. Ali Hoca geçtiğimiz sene vefat edince yerine başka bir Hoca gelmiş. Ben Arif Ercan'ın okuduğu ezandan gerçekten çok etkilendim. Ezan biter bitmez hemen kafeden çıkıp onunla tanışmak için Cami'ye gittim. Burada çalışmadığını öğrenince çok üzüldüm. 15 yıldır Kuşadası'na geliyorum ve Ali'den sonra beni gerçekten etkileyen Arif Hoca oldu" diyerek duygularını anlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA