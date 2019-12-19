Eyüpsultan'da "2019 Eyüpsultan Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı"nın ikincisi düzenlendi

19.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:01

Eyüpsultan Belediyesi tarafından "2019 Eyüpsultan Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı"nın ikincisi gerçekleştirildi. "Kırsal İçin El Ele" temalı çalıştayda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Biz İstanbul'un köyleri ve toprağı olan birkaç tane şanslı ilçelerinden bir tanesiyiz. Buradan daha güzel bir üretim aşamasına geçeriz diye umut ediyorum" dedi.



Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan kırsal yerleşkelerin kalkınmasını sağlamak amacıyla "2019 Eyüpsultan Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı" gerçekleştirildi. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Prof. Dr. Sırma Turgut ve Eyüpsultan'ın 7 kırsal bölgesinin temsilcileri, üniversite, STK ve özel sektör temsilcileri katıldı. İlki geçtiğimiz Kasım ayında "Kırsalda Yaşam" temasıyla düzenlenen çalıştayın ikincisinde Eyüpsultan sınırları içerisinde yer alan 7 kırsal karakterli mahallenin sorunlarını anlamak ve çözüm üretmek için planlar yapıldı. "Kırsal İçin El Ele" temalı ikinci çalıştayda, "Kırsalın Geleceğine Yatırım ve Markalaşma" ve "Kırsalda Yaşam Kalitesi" konuları masaya yatırıldı.



Eyüpsultan'da kalkınmanın yerelden başlaması gerektiğini söyleyen Köken, İstanbul'un köyleri ve toprağı olan birkaç tane şanslı ilçelerinden bir tanesi olduklarını söyleyerek daha güzel bir üretim aşamasına geçeceklerini ifade etti.



"Yerelde kalkınma kırsalda başlar"



Yapılacak çalışmalarla kırsal kalkınmanın ülke bazındaki gündemini değiştirebileceklerini dile getiren Başkan Köken, "Kalkınma yerelde başlar, sonra bölgesel ve ülke kalkınmasına doğru gider. Yerelde kalkınma kırsalda başlar. Kırsaldan şehre, şehirden büyükşehirlere, büyükşehirlerden ülke geneline doğru yayılacak bir mekanizmayı bizim doğru bir şekilde yapmamız lazım. Göle atılan halkalar misali. Kırsal kalkınmayı sağlayan insanlar olarak aslında biz ilk halkayı oluşturuyoruz. Bu işi yapan, üretime dönüştüren, emek harcayan grupla bir araya geldik. Biz yüz şey konuşuruz belki ama beşini yaparız. O beş tane şey belki kırsal kalkınmanın ülke bazındaki gündemini değiştirir. Biz de buna tabi olmuş oluruz. Bununda başlangıcı bizden olmuş olur" ifadelerini kullandı.



"Üretmeden kalkınan hiçbir toplum yoktur"



İstanbul'un köyleri ve toprağı olan birkaç şanslı ilçesinden biri olduklarını belirten Başkan Köken,"İşin ucunda üretim var. Üretmeden kalkınan hiçbir toplum yoktur. Bu işin başı üretim. Bizim çok büyük madenlerimiz, enerji kaynaklarımız yok ama güzel topraklarımız var. Çalışmalarımızın özü bu aslında. Biz İstanbul'un köyleri, toprağı olan birkaç tane şanslı ilçelerinden bir tanesiyiz. Bunu artıya çevirelim. Buradan daha güzel bir üretim aşamasına geçeriz diye umut ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA