Eyüplü Çocuklar Havuzları Doldurdu

Eyüplü gençlerin bütün bir yıl boyunca sabırsızlıkla beklediği,spor, eğlence ve eğitim ile geçirecekleri yaz okulları başladı. Eyüp'te bulunan 4 yüzme havuzunda yüzlerce Eyüplü öğrenci yazın keyfini çıkarıyor.



Eyüp Belediyesi'nin 3 Temmuz'da başlayan Yaz Spor Okulları'nda futboldan, basketbol, voleybol, tenis, uzakdoğu sporları, okçuluk, su sporları, atletizm ve yüzme dallarında binlerce öğrenci eğitim görmeye başladı. Yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif faaliyetlerde bulunan öğrenciler, bir yandan spor yaparken, diğer yandan da sosyal çevrelerini genişleterek özgüvenlerini arttırıyorlar.



Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüplü gençlerin ve çocukların sosyal, zihinsel ve bedensel anlamda gelişmelerine katkı sağlamak, enerjilerini doğru yönde kullanarak onları başarıya taşımak amacıyla bir çok etkinliğe imza atıyor. Bu kapsamda Eyüp Belediyesi olarak, eğitim öğretim sezonu boyunca bilgi evleri, gençlik merkezleri ve Kış Spor Okulları ile devam eden faaliyetler yaz sezonunun başlamasıyla daha da eğlenceli hale geldi.



3 Temmuz - 26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda 7-14 yaş arasındaki çocuklar için futbol, basketbol, voleybol, tenis, uzakdoğu sporları, mini golf, yüzme, hentbol ve masa tenisi gibi 10 farklı alanda kurslar verilmeye başlandı. 12 - 20 yaş arası gruba ise okçuluk, su sporları ve atletizm eğitimleri veriliyor.



Eyüp Belediyesi Spor Merkezlerinde yaz boyunca yüzme imkanı bulan çocuklar keyifli vakit geçirirken, hiç yüzme bilmeyen çocuklar ise, yaz spor kampı sonunda iyi derecede yüzme öğrenme şansına sahip oluyorlar. Eğitimler, tamamı akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler eşliğinde haftanın altı günü her veriliyor.



Yüzme eğitimlerinin verildiği merkezler



Yaz okulları için kayıtlar devam ederken, Eyüp Belediyesi'nin profesyonel hocalar eşliğinde verdiği yüzme kurslarına şu ana kadar 3800 öğrenci kayıt yaptırdı. Alibeyköy Spor Kompleksi'nin yanısıra okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda öğrenciler yazın keyfini çıkarıyor. Göktürk bölgesindeki öğrenciler Şehit Er Sinan Şen İlkokulu bahçesine kurulan portatif havuzda yüzmeyi öğrenirken, Yeşilpınar Bölgesi'ndeki öğrenciler ise Cumhuriyet Ortaokulu bahçesindeki havuzdan faydalanıyor. Eyüp Merkez'de oturan öğrenciler ise Eyüp Anadolu Lisesi bahçesindeki havuzda yüzmeyi öğreniyor. - İSTANBUL