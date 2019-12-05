EY Türkiye, start-up’lar için EYnovation programını başlattı
EY Türkiye, işini büyütmek isteyen start-up'lara birebir görüşmelerle ihtiyaçlarına özel hizmetler ve mentorluk desteği verdiği, EYnovation Start-Up programını başlattı.
05.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:27
EY Türkiye, işini büyütmek isteyen start-up'lara birebir görüşmelerle ihtiyaçlarına özel hizmetler ve mentorluk desteği verdiği, EYnovation Start-Up programını başlattı. Türkiye'de en az bir yıldır faaliyet gösteren 500 bin TL'nin üzerinde cirolu start-up'lar, programa başvuruda bulunabilecek.
Kaynak: Dunya.com