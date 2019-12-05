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EY Türkiye, start-up’lar için EYnovation programını başlattı

EY Türkiye, işini büyütmek isteyen start-up'lara birebir görüşmelerle ihtiyaçlarına özel hizmetler ve mentorluk desteği verdiği, EYnovation Start-Up programını başlattı.

05.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:27
EY Türkiye, start-up’lar için EYnovation programını başlattı

EY , işini büyütmek isteyen start-up'lara birebir görüşmelerle ihtiyaçlarına özel hizmetler ve mentorluk desteği verdiği, EYnovation Start-Up programını başlattı. Türkiye'de en az bir yıldır faaliyet gösteren 500 bin TL'nin üzerinde cirolu start-up'lar, programa başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Dunya.com

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