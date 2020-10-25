EXPO 2026 İzmir, uluslararası ticareti canlandıracak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yoğun çabaları sonucunda İzmir'in 2026 yılında dünyanın en önemli Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'suna ev sahipliği başvurusu onaylandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yoğun çabaları sonucunda İzmir'in 2026 yılında dünyanın en önemli Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'suna ev sahipliği başvurusu onaylandı. Pınarbaşı'nda kurulacak EXPO alanı, 6 ay boyunca fuar ziyaretçilerini ağırlayacak, sonrasında ise yaşayan bir kent parkı olarak İzmir'e kazandırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 550 günlük görev süresini değerlendirdiği Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezindeki toplantıda İzmir'in 2026 EXPO'suna ev sahipliği yapacağını açıklaması kentte büyük heyecana neden oldu. 2026 yılındaki Botanik EXPO'sunun İzmir için önemini vurgulayan Soyer, "Botanik EXPO kentimizdeki süs bitkileri sektörünü ateşlerken, İzmir'in hem kalkınmasına hem de uluslararası tanınırlığına büyük katkı yapacak. Botanik EXPO, 2030 Dünya EXPO'suna giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak" dedi.

Pınarbaşı'ndaki EXPO alanı cazibe merkezi olacak

İzmir'in EXPO 2026'ya ev sahipliği yapması, uzun süredir devam eden temaslar sonucunda Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. 1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında "Uyum İçinde Yaşamak (Living in Harmony)" ana temasıyla yapılacak Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'sunu 4 milyon 700 bin kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor. Tohumdan ağaca sektördeki tüm üreticiler için uluslararası ticaretin kapısını açacak EXPO 2026, İzmir'in dünyadaki bilinirliğini de artıracak. Pınarbaşı'nda 25 hektar üzerine kurulacak fuar alanı tematik sergilerin, dünya bahçelerinin, sanat, kültür, gıda ve diğer etkinliklerin yapılacağı önemli bir cazibe merkezi olacak. Alan 6 aylık EXPO süresince bahçeleri ve etkinlikleriyle misafirlerini ağırlarken, sonrasında yaşayan bir kent parkı olarak İzmir'e kazandırılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ile birlikte İzmir'i EXPO 2026'ya hazırlamak için çalışmaları hemen başlatmayı planlıyor.

"Üç bitki kıtasının sergileme bölgesi olarak kullanılacak"

EXPO 2026, İzmir ve Türkiye'de bitki üreticilerine can suyu olacak, sektörü uluslararası çapta vitrine çıkartacak. Türkiye'de süs bitkileri, çalı grubu bitkileri ve yer örtüsü bitkileri alanında İzmir'in birinci sırada olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Şehrimiz, süs bitkileri üretim potansiyelinin yanı sıra ihracatında da çok önemli bir yere sahip. Öyle ki İzmir, sektörün sağladığı katma değer ve istihdam ile hem şehrimizdeki üreticilere hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye, üç bitki coğrafyasının kesişme noktasında yer alan bir ülke. Biz EXPO 2026'da farklı ve zıt yaşamların doğadaki, bilhassa Anadolu coğrafyasındaki uyumuna dikkat çekmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Soyer, EXPO 2026 için yapılacak çalışmaları şöyle anlattı: "EXPO alanı, Türkiye'de görülen ve aynı zamanda dünya yüzölçümünün önemli bir kısmını kaplayan Avrupa Sibirya Yaprakdöken Ormanları, Akdeniz Makilikleri ve İran Turan Bozkırları gibi üç bitki kıtasının sergileme bölgesi olarak kullanılacak. Her üç bitki kıtası da, dünya uygarlığına yön veren birçok bitkinin ana vatanı. Üç bitki peyzaj alanının içerisinde süs ve tarım bitkilerinin geçmişi, tohum dirençliliği, iklim dirençliliği ve bitkilerin geleceği gibi küresel açıdan tartışılan önemli tematik bölgeler yer alacak. Bu konularla ilgili eğitim, farkındalık çalışmaları gibi toplumsal duyarlılığı artıracak çeşitli etkinlikler de gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Urlalı düşünür Anaksagoras'a adanacak

İzmir EXPO 2026'da "Süs ve Tarım Bitkilerinin Geçmişi" teması altında bu coğrafyadan çıkarak dünyaya yayılmış, zeytin, buğday, badem, armut, erik, kiraz gibi bitkiler incelenecek. Öte yandan EXPO 2026'ya kadar bu topraklarda yaşayan bitki türlerinin çoğaltılması için de yatırım yapılması ve yeni süs bitkilerinin dünyaya tanıtılması amaçlanıyor. "Tohum Dirençliliği" teması tohumu bir öz olarak ilk defa tarif eden Urlalı düşünür Anaksagoras'a adanacak. Bu tema altında geçmişten gelen, "atalık" olarak tanımlanan tohumların, küresel sistemde nasıl korunması gerektiğine dair yenilikçi projelere yer verilecek. Tohumlar, Nuh'un Gemisi formunda yapılacak bir teşhir alanında sergilenecek.

Lezzetlerin bitki coğrafyaları ile ilişkisini gösteren alanlar

EXPO 2026 için düşünülen üçüncü tema ise "İklim Dirençliliği." Bu tema altında bitkilerin ve peyzajın geleceğine dair iklim dostu, yatay ve dikey peyzaj örnekleri ele alınacak ve EXPO'da sergilenecek. "Peyzaj Tasarımının Geleceği" başlığını taşıyan tema altında ise sürdürülebilir bahçeler, spesifik tasarım teknikleri, gıda bahçeleri gibi temel yaklaşımların uygulama örneklerinin sunulması planlanıyor. EXPO 2026'nın sergi bölümlerinde İzmir'i ve Anadolu'nun gastronomik zenginliğini gösteren farklı lezzetleri ve bu lezzetlerin bitki coğrafyaları ile ilişkisini gösteren alanlar da yer alacak. Ayrıca katılımcı ülkelerin bahçelerinde dünyanın dört bir yanından gastronomik zenginlikler sergilenecek. EXPO'nun düzenleneceği alanla ilgili çalışmalar da hemen başlatılıyor. Bölgedeki ulaşım ve diğer tüm altyapı çalışmalarının 2026 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Alana raylı sistem ve karayolu ile ulaşmak mümkün olacak. Bahçeleri ve etkinlikleri ile 6 ay boyunca misafirlerini ağırlayacak EXPO alanı, sonrasında da yaşayan bir kent parkı olarak ziyarete açık kalacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı