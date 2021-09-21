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EVTEKS Fuarı, yoluna yeni isim ve organizasyon partneriyle devam edecek

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
EVTEKS Fuarı, yoluna yeni isim ve organizasyon partneriyle devam edecek

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı'nın (EVTEKS) tek taraflı ertelenmesinin yasal olmadığını belirterek, "Dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan fuarımızı bundan...

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı'nın (EVTEKS) tek taraflı ertelenmesinin yasal olmadığını belirterek, "Dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan fuarımızı bundan böyle, Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı adı altında, 17-21 Mayıs tarihlerinde, TETSİAD ve KFA Fuarcılık organizasyonu ile İstanbul Fuar Merkezi'nde, ulusal ve uluslararası alım heyetlerinin yoğun ve güçlü katılımı ile gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayram, yazılı açıklamasında, EVTEKS'in CNR Holding tarafından tek taraflı olarak ertelediğini belirtti.

Fuarın küresel salgın nedeniyle 2020 yılında iki kez ertelenmek zorunda kalındığını anımsatan Bayram, "Ve son olarak 20-24 Eylül tarihlerinde yapılacağı aylar önceden ilan edilen Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı, fuar partnerimiz İstanbul Fuarcılık A.Ş'yi de bünyesinde bulunduran CNR Holding tarafından, pandemi şartları gerekçe gösterilerek, TETSİAD'ın bilgisi dışında ve Fuar Komitesi'nin de yazılı onayı olmadan, 2022 yılına ertelendiği şeklinde bir karar alınmıştır. Ancak bu karar, imzalanan protokole aykırıdır ve gayri yasaldır." İfadelerini kullandı.

Bayram, İstanbul Fuarcılık AŞ'nin fuarı erteleme kararı almasına gerekçe olarak salgın şartlarını göstermesinin de kendi uygulamalarıyla tamamen çeliştiğini öne sürdü.

Erteleme kararına TETSİAD yönetimi olarak sessiz kalmalarının söz konusu olmadığını belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Biz de yönetim kurulumuz ve yüksek istişare kurulumuzun iradesi doğrultusunda, yasal haklarımızı kullanarak, tamamı İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) kontrolüne geçen İstanbul Fuar Merkezi'ni 3 yıllığına kiralayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) bünyesinde bulunan Küresel Fuar Acentesi (KFA Fuarcılık) ile sözleşme imzaladık.

Dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan fuarımızı bundan böyle, Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı adı altında, 17-21 Mayıs tarihlerinde, TETSİAD ve KFA Fuarcılık organizasyonu ile İstanbul Fuar Merkezi'nde, ulusal ve uluslararası alım heyetlerinin yoğun ve güçlü katılımı ile gerçekleştireceğiz."

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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