"Evimde Sağlıklı ve Mutluyum Projesi" yüzleri güldürüyor Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen "Evimde Sağlıklı ve Mutluyum" projesi yüzleri güldürüyor.

Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen "Evimde Sağlıklı ve Mutluyum" projesi yüzleri güldürüyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında tek yaşayan yaşlı vatandaşların evleri ziyaret edilip, temizlik, kişisel bakım, yemek yapımı gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

"Evimde Sağlıklı ve Mutluyum" projesinde gönüllü 14 personel ve 3 araç hizmet veriyor.

Sosyal yardım inceleme görevlileri tarafından bakımı tespit edilmiş ve Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülen hasta ve engelli 200 yaşlı vatandaş bu projeden destek alıyor.

Kaynak: AA