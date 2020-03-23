Evden çalışmada verimliliği arttıracak 4 temel püf nokta!
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Primer, Google, Ekonomi, Güncel

Evden çalışmada verimliliği arttıracak 4 temel püf nokta!

Yeni tip koronavirüs Covid-19 nedeniyle sayısı azımsanmayacak birçok iş yeri evden çalışma sistemine geçti. Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'de pek alışık olunmayan evden çalışma düzeni, çoğu kişi tarafından hala yeni ve alışması zor bir durum. Bu nedenle Google Primer ekibi, evden çalışanlar için verimliliği arttırıcı 4 temel maddeyi sıraladı.

23.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:43
Evden çalışmada verimliliği arttıracak 4 temel püf nokta!

Evden çalışmanın avantajları ve dezavantajları neler? Evden çalışmak başta kişinin iş disiplini ile önemli ölçüde bağlantılıdır. Alışılmış ofis ortamının çok dışında, rahatlığın hüküm sürdüğü evlerde çalışabilmek pek çok çalışan için oldukça zorlayıcı. Ancak evden çalışmanın, yolda uzun vakit geçirmeme gibi avantajları da bulunuyor. Yine de tüm bunlar kişinin öz disiplini ile alakalıdır. İşte, Google Primer'dan evde çalışmanın 4 püf noktası...

EVDEN ÇALIŞMADA VERİMLİLİK NASIL ARTTIRILIR?

Evden çalışırken sorumlulukları yerine getirebilmek, iş birliği içinde çalışabilmek ve verimliliği sürdürmek için dört yararlı ipucu bulunuyor:

Zihniniz için "iş" tetikleyicileri belirleyin

Ofiste çalıştığınız zamanlarda, her gün yaptığınız hazırlanma ve işe gitme gibi rutinler, zihninizin o iş gününe hazırlanmasına yardımcı olur. Uzaktan çalışırken zihninizi benzer bir şekilde işe hazırlamak için, egzersiz yapmak, haberleri okumak veya kahve hazırlamak gibi "güne başlangıç" tetikleyicileri belirleyebilirsiniz.

Bir çalışma alanı oluşturmak da önemlidir. Her yerde çalışıp verimli olabiliyorsanız muazzam. Daha fazla düzene ihtiyacınız oluyorsa, ayrı bir oda, iş için ayrılmış bir masa veya mutfak masanızın temiz bir bölümü gibi belirlenmiş bir çalışma alanı ayırmak, beyninize dikkatiniz dağılmadan verimli olarak çalıştığınız yerde bulunduğunuz mesajını verir.

Dikkat dağıtıcı unsurlar, uzaktan çalışmanın en büyük zorluklarından biri. Zihninizi doğru modda tutmak için çalışma süreniz içinde iş harici görevlerden kaçının. Örneğin çamaşırları yıkamak için, işle ilgili bir sunumu tamamlarken aradan çıkarmak yerine ayrıca bir zaman belirleyin.

Motivasyonunuzu bir liste yaparak koruyun

Evden çalışırken düzeninizi, motivasyonunuzu ve verimliliğinizi korumak için basit halde yapılacaklar listesi işe yarar başka bir yoldur. Listenizi oluştururken bir projeyi bitirmek gibi uzun vadeli hedefleri ve o uzun vadeli hedeflerinize yönelik görevleri tamamlamak gibi küçük hedefleri düşünün. Daha küçük olan hedefleri tamamlayarak listeden silmek, ilerleme kaydettiğinizi hissettirir ve günün geneline olumlu bir katkı sağlar. Tek bir büyük görev olarak algılanmadığında işler daha kolay hale gelir.

Listeyi aklınızda tutmayın, not alın. Böylece, neler yapmanız gerektiğini unutmamak için zihninizde yer ayırmanız gerekmez ve listenizdeki görevlerin üzerini çizmek motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur.

Her şey için bir program yapın

Ofis ortamında olduğu gibi, uzaktan çalışma da program gerektirir. Farklı olarak, uzaktan çalışırken, yapmanız gerekenleri kendiniz kontrol edersiniz. Günün tamamında yalnızca çalışıyor olmanız gerekmez. Kendinizi mental, fiziksel ve duygusal olarak yenilemek için aralar vermeniz gerekiyor. Yalnızca, iş ile ilgili olmayan aktivitelerin de programlanması şarttır.

Programınızı oluştururken hayatınızda yapmanız gereken diğer şeyleri de hesaba katın ve bunlarla da ilgilenebilmenizi sağlayacak bir rutin bulun. Çocuğunuz varsa, onu okula bırakmak veya okuldan almak gibi sorumluluklarınızı da programınıza ekleyin. Spor yapıyorsanız veya gönüllü etkinlikleriniz varsa, çalışmanızı bu etkinliklerin öncesinde veya sonrasında bitecek şekilde programlayın.

Programınızı oluşturduğunuzda, paylaşılan bir takvim kullanarak, birlikte çalıştığınız kişilerin görüntülemesini olanak sağlayın. Böylece, görüşmek için ne zaman uygun olduğunuzu, çalışma zamanlarınızı ve kişisel zamanlarınızı bilirler. Ayrıca, arkadaşlarınızın ve ailenizin de programınızın farkında olmaları ve buna saygı göstermeleri önemli.

Bir ortak çalışma süreci geliştirin

Evden çalışmak tek başına yapılan bir şey gibi görünebilir ama genellikle ekibinizle görüşmek, görevleri almak, kararlar vermek veya geri bildirim alıp vermek gibi durumlarda başkalarıyla etkileşim kurmak gerekir. Bu nedenle, uzaktan çalışmada iş birliği için yöntemler belirlemek önemli. Resmi bir karar vermek veya bilgi iletmek için e-posta etkili bir yöntem gibi düşünülse de Google Hangouts veya Slack gibi uygulamalar uzaktan iletişimde daha faydalıdır.

Beyin fırtınası veya ayrıntılı tartışmalar yapmak genellikle formal bir toplantı gerektirir. Yüz yüze konuşmak iş birliğine katkıda bulunabilir, bu gibi durumlarda görüntülü görüşme yapmayı tercih edebilirsiniz. Görüntülü iletişim, ekibinizle düzenli irtibat kurmak için etkili bir yol. Bu, diğerlerinin neler yaptığından haberdar olmanıza ve aynı çalışma alanında bulunmamaktan kaynaklanabilecek uyumsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

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