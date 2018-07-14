Evdeki Eşyalar Her Ay Alev Alıp Yanıyor' İddiası

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde iddiaya göre, geçen yıl Ağustos ayından bu yana evlerinde ayda bir kez henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkan Deniz Ailesi, esrarengiz olayın nedeninin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan ve hayvancılıkla uğraşan 8 çocuk babası Osman Deniz'in (55) oturduğu tek katlı müstakil evdeki eşyalar, geçen yıl Ağustos ayından bu yana, ayda bir kez alev alıyor. Kendiliğinden yandığı belirtilen eşyalar, hem görenleri hem aile bireylerini şaşırtıyor. Birçok kez yakınlarının yardımıyla eşya alan aile, esrarengiz olayın nedeninin belirlenmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Ev sahibi Osman Deniz, olayın geçen yıl Ağustos ayında başladığını, her ay devam ettiğini ve o günden bu güne evlerinde bulunan ev eşyalarının sürekli yandığını belirti. Deniz, şunları söyledi:

"Bu olay başımıza geldiği günden bugüne yakınlarımız, komşularımız bizlere yardım ediyorlar, yatak yorgan, eşya veriyorlardı. Ama onlar da kalmadı. Çaresiz durumdayız. Ayda bir defa mutlaka yangın çıkıyor ve bu da 3 ya da 4 gün sürüyor. Alevler neredeyse aynı gün içerisinde 7 ya da 8 defa devam ediyor. Normalde yanmayan bir şey bile bu yangında alev alıyor. Ne yapacağımı, nereye gideceğimi şaşırdım. Yetkililerden yardım istiyorum." - Gaziantep