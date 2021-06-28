Evde tıraş arttı, berberlerde işler yarı yarıya düştü

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs dolayı çekinen ve korkan müşteriler evde tıraş olmaya başlayınca, berberlerde işler yeniden açılsalar bile yarı yarıya düştü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs dolayı çekinen ve korkan müşteriler evde tıraş olmaya başlayınca, berberlerde işler yeniden açılsalar bile yarı yarıya düştü. Şimdilerde aşı olsalar da çoğunlukla evde yapılan hatalı kesimleri düzeltmekle uğraşan berberler, müşterini "Biz berberler olarak nasıl bir bina inşa edemezsek insanlarda kendi kendine güzel bir tıraş olamaz" diyerek yeniden salonlara çağırdı.

Vatandaşların ekonomik sebepler ya da salgın dolayısıyla berberlere çok fazla gelmediğini kaydeden berber Kudret Kalkan, insanlar kendi kendine tıraş olmaya alışsa da berber eli değmediği için iyi bir görünüm kazanmadıklarını söyledi.

Kalkan, "İnsanlar pandemi döneminde tıraş makinası alıp kendilerini tıraş etmeye alıştılar. Kendi kendine tıraş olanlar genellikle ense tıraşı olmaya geliyorlar. Saç tıraşlarımız pandemiden dolayı yarıya düştü. Sakal tıraşlarımız ise yüzde 50'den fazla düştü, artık arada bir geliyorlar. İnsanlar daha önce berberde nasıl tıraş edildiğini görmüş ve aynaya bakarak kendi tıraş olmaya çalışıyor. Tabii belli noktalarda uzunlu kısalı kalıyor. Berbere gelip bunları düzelttiriyorlar. İnsanlar ekonomik veya salgın sebebiyle kendilerini tıraş ediyorlar ama tıraş insanın aynasıdır. İyi bir görünüm isteyenler berberleri ve kuaförleri tercih etmeli. Biz berberler olarak nasıl bir bina inşa edemezsek insanlar da kendi kendine güzel bir tıraş olamaz. Kendi tıraş olanlar belli oluyor. O yüzden herkes berberleri ve kuaförleri tercih etmeli" dedi. Kalkan, "Aşımızı olduk. Bizler insanlarla iç içe olduğumuz için devletimiz aşılamaya esnaflardan başlamış olsaydı bizim için daha iyi olurdu. İlk olarak berberler aşılanmalıydı. Bizler hijyen kurallarına uyuyoruz. Her tıraşta tek kullanımlık havlu kullanıyoruz. İnsanlar korkmadan berberlere gelebilir" şeklinde konuştu.

"Herkes başının çaresine bir şekilde baktı"

Berber salonlarında eski müşteri sohbetlerini özlediklerini söyleyen esnaf Turgay Kalkan, "İşler eskisi gibi değil" diyerek, "İlk açıldığı zamanlar durum daha farklıydı, şimdi işlerde düşüş oldu. Pandemi süresinde bizi çağırdılar ama biz gitmedik tıraşa, hem yasaktı hem de korktuk. Bu sefer de onlar makine almaya başladılar. Herkes başının çaresine bir şekilde baktı. Mecburiyetten oldu yani durum. Şimdi de insanlar gelmeye çekiniyorlar ve evde tıraş olmaya devam ediyorlar. Bundan sonra yaz sezonu ve düğünler ile birlikte işlerin normale dönmesini bekliyoruz; yoksa işimiz çok zor" şeklinde konuştu.

51 gün ve 17 gün olmak üzere iki ayrı dönemde toplam 68 gün iş yerlerinin kapalı kaldığını belirten berber Mutlu Gezer, bu süreçten sonra da müşterilerin korkudan dolayı berberlere gelmeyi düşünmediklerini söyledi. Müşterilerin evlerinde tıraş olmayı daha çok tercih ettiğini belirten Gezer, "Bu kez makinelerini alıp evlerinde tıraş olmaya başladılar. Babalar çocuklarını sonra da çocuklar babalarını sırayla tıraş ettiler ve devam ediyorlar. 10 müşteriden 3'ü evde tıraş oluyor, bize kalan 7 kişi. Onların da en az 2'si korktuğu için gelmiyor. Kaldı 5 kişi. Bundan dolayı da ekonomik anlamda bizi etkiledi" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı