Ev kirası anketinin sonuçları yayınlandı! Parti seçmenlerinin yüzde 79'u 'ev kiraları çok yüksek' diyor

Aksoy Araştırma, son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelen ev kiralarıyla ilgili dikkat çeken bir anket gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre tüm parti seçmenleri, kiraların çok yüksek olduğunu savunurken, bu sonuç Türkiye geneli rakamlara da yansıdı.

YÜZDE 79.1'İ ÇOK YÜKSEK DİYOR

Araştırmaya göre, Türkiye kamuoyunun neredeyse tamamı ev kira ücretlerinden şikâyetçi. Araştırmaya katılanlara yöneltilen "Sizce Türkiye'de ev kiraları ne düzeydedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 79.1 "çok yüksektir" yanıtını verirken; yüzde 17.4 "yüksektir" yanıtını verdi.

Türkiye genelinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, yüzde 96,5 Türkiye'de ev kiralarının "çok yüksek" veya "yüksek" olduğu görüşünü paylaştı.

Ev kira ücretlerinin "olması gerektiği gibi" olduğu görüşünü paylaşanların oranı sadece yüzde 3.1 seviyesinde kalırken; kira ücretlerinin "düşük" veya "çok düşük" olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 0.4 olarak açıklandı.

Seçmen bazında açıklanan araştırma sonuçlarına göre, Cumhur İttifakının iki bileşeni olan Ak Parti ve Mhp seçmeni arasında da ev kira ücretlerinin "çok yüksek" veya "yüksek" olduğu görüşüm hâkim.

AK PARTİ VE MHP SEÇMENİ DE ŞİKAYETÇİ

AK Parti seçmeninin yüzde 93,8'i kira ücretlerinin "çok yüksek" veya "yüksek" olduğunu belirtirken; yüzde 5,6'sı kira ücretleri "olması gerektiği gibi" yanıtını verdi.

Kira ücretlerinin "düşük" veya "çok düşük" olduğunu belirtken AK Parti seçmeni oranı ise sadece yüzde 0,5 seviyesinde kaldı. MHP seçmeninin de yüzde 97'si kira ücretlerinin "çok yüksek" veya "yüksek" olduğunu belirtiyor. Kira ücretlerinin "olması gerektiği gibi" olduğu görüşünü paylaşan MHP seçmeninin oranı ise sadece yüzde 3 seviyesinde.

CHP VE HDP SEÇMENİ DE ÇOK YÜKSEK BULUYOR

Araştırma sonuçlarına göre, Chp seçmeninin yüzde 98'i ev kiralarının "çok yüksek" veya "yüksek" olduğu görüşünü paylaşırken; kira fiyatlarının "olması gerektiği gibi" olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşti.

İYİ Parti seçmeninin de yüzde 97'si ev kiralarının "çok yüksek" veya "yüksek" olduğu görüşünü paylaşırken; kira fiyatlarının "olması gerektiği gibi" olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 3,3 seviyesinde kaldı. HDP seçmeninin ise neredeyse tamamı ev kiralarının "çok yüksek" veya "yüksek" olduğu görüşünü paylaşmakta.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

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