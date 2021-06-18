Ev hanımı serasından ilk hasadını alacağı günü bekliyor
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Ev hanımı serasından ilk hasadını alacağı günü bekliyor

Ev hanımı serasından ilk hasadını alacağı günü bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu'da bir ev hanımı serasından ilk hasadını alacağı günü heyecanla bekliyor.

Ordu'da bir ev hanımı serasından ilk hasadını alacağı günü heyecanla bekliyor.

Kabadüz ilçesinde ev hanımı Emine Aydın, DOKAP projesi ile kurulan serasından domates, patlıcan, biber ve salatalık yetiştiriyor. Zamanın büyük bölümünü serasında çalışarak geçiren Aydın, komşularının hem takdirini topluyor hem de azmi ile güzel örnek oluyor.

İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan serada gün boyu çalıştığını belirten Aydın, başarılı olmak için büyük emek harcadığını söyledi. Seracılığı severek yaptığını dile getiren Aydın, "DOKAP projesi kapsamında seracılığa başladım. Günümün büyük bölümünü seramda geçiriyorum. Şimdiden sebzelerim oldukça büyüdü. İlk sebzeleri toplayacağım günü heyecanla bekliyorum. Sera şimdiden komşularım örnek oldu. Buraya gelen herkesten bana çok güzel dönüşler oluyor. İnşallah bu işten aile ekonomimize katkı sağlayacağım" dedi. - ORDU

Ev hanımı serasından ilk hasadını alacağı günü bekliyor
Ev hanımı serasından ilk hasadını alacağı günü bekliyor
Ev hanımı serasından ilk hasadını alacağı günü bekliyor
Ev hanımı serasından ilk hasadını alacağı günü bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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