EUROSPORT CANLI İZLE: Eurosport canlı yayın izleme linki ve HD FREKANS BİLGİLERİ! (6 HAZİRAN 2025)
EUROSPORT CANLI İZLE | Spor tutkunları, Eurosport kanallarını canlı izlemek için yayın linki ve HD frekans bilgilerini araştırıyor. Peki, 6 Haziran 2025 Cuma günü Eurosport canlı izleme linki var mı, yayın frekansı nedir? İşte detaylar…
Birçok önemli spor organizasyonunun yayıncısı olan Eurosport, maç heyecanını evlere taşımaya devam ediyor. Sporseverler, Eurosport'u canlı izlemek için güncel yayın linki ve HD frekans bilgilerini merak ediyor. "Eurosport canlı izleme linki var mı? Türksat frekans ayarları nasıl yapılır, hangi kanal numarasında?" soruları, maç saatleri yaklaştıkça daha çok araştırılıyor. İşte, Eurosport canlı yayın seçenekleri ve frekans bilgilerine dair tüm detaylar…
EUROSPORTHD FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)
Eurosport HD kanalı, Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapmamaktadır. Ancak, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarını Türksat 4A uydusu üzerinden izlemek mümkündür. Bu kanallar, genellikle şifreli yayın yapmaktadır ve belirli platform abonelikleri gerektirebilir.
Eurosport 1 ve Eurosport 2 Türksat 4A Frekans Bilgileri:
Eurosport 1:
Frekans: 12245 MHz
Polarizasyon: H (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye
Yayın Türü: HD
Eurosport 2:
Frekans: 12245 MHz
Polarizasyon: H (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye
Yayın Türü: HD
EUROSPORT CANLI NASIL İZLENİR?
Eurosport Player veya Eurosport.com üzerinden canlı yayın izleyebilirsiniz.
- Web adresi: www.eurosport.com
- Giriş yaparak ya da abonelik alarak, canlı yayınları ve tekrar programları izleyebilirsiniz.
- Yayın kalitesi yüksek, resmi ve güvenilirdir.
- Genellikle ücretlidir (abonelik gerektirir).
Eurosport kanalları Türkiye'de şu dijital yayın platformlarında yer alır:
- Digiturk Eurosport 1 – 73 HD Eurosport 2 – 74 HD
- D-Smart Eurosport 1 – 76 HD Eurosport 2 – 77 HD
- KabloTV Eurosport 1 – 236 Eurosport 2 – 237
- Tivibu Eurosport 1 – 74 Eurosport 2 – 75