Euro ve dolar bugün ne kadar oldu?| 27 Haziran 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Merkez Bankası canlı döviz kurları!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, Fed'in faiz indirimi sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 27 Haziran 2025 Cuma itibarıyla Euro kaç TL, dolar ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:32 itibariyla yüzde 0,25 değer kazanarak 39,8700'den işlem görüyor.

Euro ve dolar bugün ne kadar oldu

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,53 değer kazanarak 46,7770'ten işlem görüyor.

Merkez Bankası canlı döviz kurları

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,10 artarak 54,8346'dan satılıyor.