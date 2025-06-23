EURO NE KADAR? 23 Haziran 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Merkez Bankası canlı döviz kurunda son durum!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, Fed'in faiz indirimi sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 23 Haziran 2025 Pazartesi itibarıyla Euro kaç TL, dolar ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:29 itibariyla yüzde 0,10 değer kazanarak 39,7110'dan işlem görüyor.

Bugün dolar ve euro kaç TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,14 değer kazanarak 45,7652'den işlem görüyor.

Sterlin ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,03 artarak 53,4210'dan satılıyor.