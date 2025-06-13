EURO NE KADAR? 13 Haziran 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Merkez Bankası canlı döviz kurunda son durum!

EURO NE KADAR? 13 Haziran 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Merkez Bankası canlı döviz kurunda son durum!
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Euro kaç TL? Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyon döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 13 Haziran 2025 Cuma Merkez Bankası GÜNCEL döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, Fed'in faiz indirimi sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 13 Haziran 2025 Cuma itibarıyla Euro kaç TL, dolar ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:46 itibariyla yüzde 0,19 değer kazanarak 39,4268'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR? 13 Haziran 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Merkez Bankası canlı döviz kurunda son durum!Dolar ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,48 değer kaybederek 45,5025'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR? 13 Haziran 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Merkez Bankası canlı döviz kurunda son durum!Euro kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,55 azalarak 53,3749'dan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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