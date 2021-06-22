EURO 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
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EURO 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe

EURO 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isim, 189 milyon avroyla Fransız Kylian Mbappe oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isim, 189 milyon avroyla Fransız Kylian Mbappe oldu.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, EURO 2020'deki en değerli 10 oyuncunun tahmini bonservis bedellerinin toplamı, 1 milyar 189 milyon avro olarak hesaplandı.

22 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Mbappe'nin 189 milyon avrolya başı çektiği listenin 2 ve 3. sırasında, İngiliz oyuncular Harry Kane (127 milyon avro) ve Marcus Rashford (121 milyon avro) yer aldı.

Listede İngiltere'den 4, Belçika'dan 2, Fransa, Hollanda, Almanya ve Portekiz'den ise birer futbolcu bulunuyor.

"EURO 2020'nin en değerli 10 futbolcusu" şöyle sıralandı:

Futbolcu

Değer (avro)

1

Kylian Mbappe (Fransa)

189 milyon

2

Harry Kane (İngiltere)

127 milyon

3

Marcus Rashford (İngiltere)

121 milyon

4

Raheem Sterling (İngiltere)

115 milyon

5

Kevin de Bruyne (Belçika)

115 milyon

6

Bruno Fernandes (Portekiz)

114 milyon

7

Jadon Sancho (İngiltere)

110 milyon

8

Romelu Lukaku (Belçika)

105 milyon

9

Frenkie de Jong (Hollanda)

100 milyon

10

Joshua Kimmich (Almanya)

93 milyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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