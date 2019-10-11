EURO 2020 Elemeleri: Türkiye: 1 - Arnavutluk: 0 (Maç sonucu)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, karşı karşıya geldiği Arnavutluk'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

11.10.2019 23:46
EURO 2020 Elemeleri: Türkiye: 1 - Arnavutluk: 0 (Maç sonucu)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, karşı karşıya geldiği Arnavutluk'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla milliler H grubundaki 6. galibiyetini almış oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre, ceza yayı üzerinde bulunan Ozan'a pasını aktardı. Ozan Tufan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Strakosha oyun alanına çeldi.


60. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Ozan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


68. dakikada Burak'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hakan'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.


76. dakikada sol taraftan Abrashi'nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Manaj'ın dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.


81. dakikada İrfan Can'ın sol taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Burak'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.


90+1. dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan uzun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde İsmajli'nin ters kafa vuruşunda Cenk, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


Stat: Şükrü Saracoğlu


Hakemler: Ovidiu Alin Hetagan xx, Octavian Şovre xx, Sebastian - Eugen Gheorghe xx


Türkiye: Mert xx, Zeki xx, Kaan xx (Çağlar dk. 46 x), Merih xx, Umut xx, Ozan xx (Yusuf dk. 80 ?), Mahmut xx, Emre xx (İrfan Can dk. 66 x), Hakan Çalhanoğlu xx, Cenk xxx, Burak xx


Yedekler: Sinan, Uğurcan, Okay, Ömer, Ozan, Enes, Kenan, Nazım, Deniz


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Arnavutluk: Strakosha xx, Djimsiti xx, Dermaku xx, Ismajli xx, Veseli xx, Bare xx, Gjasula xx, Lenjani xx (Roshi dk. 57 x), Çikalleshi xx (Balaj dk. 84 ?), Manaj xx, Memushaj xx (Abrashi dk. 72 x)


Yedekler: Berisha, Selmani, Ramadani, Memolla, Selahi, Mihaj, Trashi, Qose, Seferi


Teknik Direktör: Edoardo Reja


Gol: Cenk Tosun (dk. 90+1) (Türkiye)


Sarı kartlar: Dermaku, Bare, Memushaj (Arnavutluk), Merih, Kaan, Ozan (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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