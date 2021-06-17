EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Belçika maçı tarihi anlara sahne oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında Danimarka'nın 10 numarası Christian Eriksen için tribünlerde dev bir pankart açıldı. O sırada hakem oyunu durdu ve iki takım futbolcuları da alkışlarıyla yıldız futbolcuya desteklerini gösterdi.