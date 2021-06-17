EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı
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EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı

EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Belçika maçı tarihi anlara sahne oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında Danimarka'nın 10 numarası Christian Eriksen için tribünlerde dev bir pankart açıldı. O sırada hakem oyunu durdu ve iki takım futbolcuları da alkışlarıyla yıldız futbolcuya desteklerini gösterdi.

EURO 2020'de Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Eriksen'in sağlığı günden güne iyiye gidiyor. Yıldız futbolcunun rahatsızlandığı maçtan sonra turnuvadaki ilk karşılaşmasına çıkan Danimarka'da taraftarların açtığı pankart karşılaşmaya damga vurdu.

EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı

HAKEM OYUNU DURDURDU

Danimarka taraftarları karşılaşmanın 10. dakikasında Eriksen için açtıkları pankartla yıldız futbolcuya destek verdi. Karşılaşmanın durduğu dakikalarda saha içinde hakem de dahil herkes Eriksen'e alkışlarla destek verdi.

EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı
EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı
EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı
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EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı - Haberler Spor
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