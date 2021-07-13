Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 78 bine ulaştı
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Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 78 bine ulaştı

Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 78 bine ulaştı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 78 bine yükseldi.

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 78 bine yükseldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Raouf Mazo, Sudan'ın Kesele ve Gadarif eyaletlerinde Etiyopyalı mültecilerin kaldığı kampları ziyaret etti.

Umm Rakuba ve Tandeba kamplarındaki sığınmacılar, Mazo'ya sağlık, su, elektrik ve eğitim konularındaki sorunlarını anlattı.

Sudan Mülteciler Komiserliğinin raporuna göre, ülkelerindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a kaçan Etiyopyalıların sayısı 78 bine çıktı.

Sudan 1 milyondan fazla sığınmacıyı ağırlıyor

Etiyopya'da Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım'da ele geçirmişti.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en yoğun şekilde sırtlanan ülkelerden Sudan'da, çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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