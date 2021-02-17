ESMA: Sosyal medya verilerine dayalı yatırımlar risklidir
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ESMA: Sosyal medya verilerine dayalı yatırımlar risklidir

17.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:03
ESMA: Sosyal medya verilerine dayalı yatırımlar risklidir

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (European Securities and Markets Authority - ESMA), bireysel yatırımcıları, sosyal medya üzerinden alınan verilere dayanarak yatırım yapmanın riskli olduğu uyarısı yaptı.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (European Securities and Markets Authority - ESMA), bireysel yatırımcıları, sosyal medya üzerinden alınan verilere dayanarak yatırım yapmanın riskli olduğu uyarısı yaptı.

ESMA'dan yapılan açıklamada, yakın geçmişte ABD piyasalarında yaşanan "açığa satış çılgınlığı"na dikkat çekilerek, benzer bir gelişmenin Avrupa piyasalarında da yaşanabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, bir yatırımcının yatırım kararı vermeden önce güvenilir kaynaklardan yatırıma ilişkin verileri toplamasının "önemli bir adım" olduğunu anımsatılarak, aynı zamanda yatırımcıların yatırım hedeflerin belirlemelerinin, yatırım araçlarını çeşitlendirmelerinin ve olası zararlara karşı hazırlıklı olmalarının önemine dikkat çekildi.Hisse senedi piyasalarındaki yüksek iniş-çıkışların büyük zarar riskleri taşıdığına da dikkat çekilen ESMA açıklamasında, aynı zamanda belirli hisseler üzerinde örgütlü hareketler ya da yanlış yönlendirici bilgilerin yayılmasının, piyasa manipülasyonu olarak işlem görebileceği uyarısı da yapıldı.ESMA açıklamasında ayrıca, tüm yatırım önerilerinin, düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilebileceğine de işaret edildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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