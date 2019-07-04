Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
Sivas'ın ev sahipliğinde 26 Haziran'dan bu yana devam eden Eskrim Türkiye Şampiyonası, bugün sona erdi.
Sivas'ın ev sahipliğinde 26 Haziran'dan bu yana devam eden Eskrim Türkiye Şampiyonası, bugün sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından epe, flöre ve kılıç branşlarında '10-12 ve 14 yaş altı' çocuk eskrimciyi bir araya getiren şampiyonada Türkiye'nin 34 ilinden 1500'den 1500 fazla eskrimci madalya için ter döktü.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 sezonu faaliyet programının son turnuvası olan 'U10-U12-U14 Erkekler - Kızlar Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şu şekilde:
U14 Erkek Epe: 1. Egemen Oktay, 2. Ardıç Karan Safcı, 3. Cengizhan Öner
U12 Kızlar Epe: 1. Naz Gökkaya, 2. Melike Karadavut, 3. Zeynep Sevim Uçkaya (Alanya S.K.) 3-Dalya Kıyıcı
U12 Erkekler Epe: 1. Mert Ahmet Koç, 2. Deniz Fergan Öztürk, 3. Rüzgar Kalender 3. Doruk
U14 Kızlar Epe: 1. Aleyna Ertürk, 2. Yağmur Sönmüş, 3. Naz Kayra Özcan, 3. Duru Fazlıoğlu
U14 Kızlar Epe Takım: 1. Antalya, 2. Çankaya Eskrim, 3. Antalya
U14 Erkek Epe Takım: 1.Mersin Eskrim S.K, 2. Antalya Ferdi B, 3-İstanbul Ferdi İfa
U10 Kızlar Epe: 1. Tuğsem Recepoğlu, 2. Eda Ustabay, 3. Irmak Bakır, 3. İlke Taşbaş
U14 Erkek Flöre: 1. Batuhan Mazlumoğlu, 2. Tan Sezer, 3. Baran Çobanoğlu, 3. Ada Budak
U12 Kızlar Flöre: 1. İlayda Bengisu Güler, 2. Begüm Şahabettinoğlu, 3. Duru Şahmeran, 3. Azra Elif Aktaş
U12 Erkek Flöre: 1. Halim Yiğit Ünver, 2. Arda Barış Demircan, 3.Baray Polat, 3.Denizalp Güçel
U14 Kızlar Flöre: 1. Fatıma Zehra Anbarlılar, 2. Almıla Birçe Durukan, 3. Şevval Pelin Cantenar, 3. Elif Su Ay
U14 Kızlar Flöre Takım: 1. Altınyurt A Takımı, 2. Fethiye Eskrim B Takımı, 3. Fethiye Eskrim A Takımı
U14 Erkek Flöre Takım: 1. Marmara A Takımı, 2. İzmir Ferdi B Takımı, 3.İstanbul Ferdi Takımı
U10 Erkek Flöre: 1. Melik Ata Boz, 2. Doruk Tosun, 3. Kuzey Aydemir, 3. Çağın Akgül
U10 Kızlar Flöre: 1. Alara Atmaca, 2. Elvin Gülışık, 3. Deniz Ege Sanyürek, 3. Nehir Girit
U14 Erkek Kılıç: 1. Enes Talha Kalender, 2. İsmail Tuna Biçicioğlu, 3. Tolga Aslan, 3. Alkım Öztürk
U12 Kızlar Kılıç: 1. Zehra Nehir Cihan, 2. Eylül Bahar Özden, 3. Zeynep Babacan, 3. Ecrin Çimen
U14 Kızlar Kılıç: 1. Pınar Miray Şişik, 2. Damla Demirkol, 3. Alara Çermen, 3. Defne Lal Oruncak
U12 Erkek Kılıç: 1. Nedim Semih Mescioğlu, 2. Ateş Efe Toker, 3. Arda Tanerler, 3. Toprak Altınçekiç
U14 Kızlar Kılıç Takım: 1. Parat Ripost, 2. Ict -A, 3. Pars A
U14 Erkek Kılıç Takım: 1. Bursa Ferdi A, 2-Ankara Ferdi, 3. Demirspor Kulübü
U10 Kızlar Kılıç: 1. Duru Kayalar, 2. İrem Melek Bayrak, 3. Duru Ayşe Özgönül, 3.Irmak Şenoğlu
U10 Erkekler Kılıç: 1. Arda Takka, 2. Tuna Çalışkan, 3. Yavuz Selim Gezer, 3. Uluç Eke
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 sezonu faaliyet programının son turnuvası olan 'U10-U12-U14 Erkekler - Kızlar Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şu şekilde:
U14 Erkek Epe: 1. Egemen Oktay, 2. Ardıç Karan Safcı, 3. Cengizhan Öner
U12 Kızlar Epe: 1. Naz Gökkaya, 2. Melike Karadavut, 3. Zeynep Sevim Uçkaya (Alanya S.K.) 3-Dalya Kıyıcı
U12 Erkekler Epe: 1. Mert Ahmet Koç, 2. Deniz Fergan Öztürk, 3. Rüzgar Kalender 3. Doruk
U14 Kızlar Epe: 1. Aleyna Ertürk, 2. Yağmur Sönmüş, 3. Naz Kayra Özcan, 3. Duru Fazlıoğlu
U14 Kızlar Epe Takım: 1. Antalya, 2. Çankaya Eskrim, 3. Antalya
U14 Erkek Epe Takım: 1.Mersin Eskrim S.K, 2. Antalya Ferdi B, 3-İstanbul Ferdi İfa
U10 Kızlar Epe: 1. Tuğsem Recepoğlu, 2. Eda Ustabay, 3. Irmak Bakır, 3. İlke Taşbaş
U14 Erkek Flöre: 1. Batuhan Mazlumoğlu, 2. Tan Sezer, 3. Baran Çobanoğlu, 3. Ada Budak
U12 Kızlar Flöre: 1. İlayda Bengisu Güler, 2. Begüm Şahabettinoğlu, 3. Duru Şahmeran, 3. Azra Elif Aktaş
U12 Erkek Flöre: 1. Halim Yiğit Ünver, 2. Arda Barış Demircan, 3.Baray Polat, 3.Denizalp Güçel
U14 Kızlar Flöre: 1. Fatıma Zehra Anbarlılar, 2. Almıla Birçe Durukan, 3. Şevval Pelin Cantenar, 3. Elif Su Ay
U14 Kızlar Flöre Takım: 1. Altınyurt A Takımı, 2. Fethiye Eskrim B Takımı, 3. Fethiye Eskrim A Takımı
U14 Erkek Flöre Takım: 1. Marmara A Takımı, 2. İzmir Ferdi B Takımı, 3.İstanbul Ferdi Takımı
U10 Erkek Flöre: 1. Melik Ata Boz, 2. Doruk Tosun, 3. Kuzey Aydemir, 3. Çağın Akgül
U10 Kızlar Flöre: 1. Alara Atmaca, 2. Elvin Gülışık, 3. Deniz Ege Sanyürek, 3. Nehir Girit
U14 Erkek Kılıç: 1. Enes Talha Kalender, 2. İsmail Tuna Biçicioğlu, 3. Tolga Aslan, 3. Alkım Öztürk
U12 Kızlar Kılıç: 1. Zehra Nehir Cihan, 2. Eylül Bahar Özden, 3. Zeynep Babacan, 3. Ecrin Çimen
U14 Kızlar Kılıç: 1. Pınar Miray Şişik, 2. Damla Demirkol, 3. Alara Çermen, 3. Defne Lal Oruncak
U12 Erkek Kılıç: 1. Nedim Semih Mescioğlu, 2. Ateş Efe Toker, 3. Arda Tanerler, 3. Toprak Altınçekiç
U14 Kızlar Kılıç Takım: 1. Parat Ripost, 2. Ict -A, 3. Pars A
U14 Erkek Kılıç Takım: 1. Bursa Ferdi A, 2-Ankara Ferdi, 3. Demirspor Kulübü
U10 Kızlar Kılıç: 1. Duru Kayalar, 2. İrem Melek Bayrak, 3. Duru Ayşe Özgönül, 3.Irmak Şenoğlu
U10 Erkekler Kılıç: 1. Arda Takka, 2. Tuna Çalışkan, 3. Yavuz Selim Gezer, 3. Uluç Eke
Kaynak: DHA
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