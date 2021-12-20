Eskişehir Madencilik Kümesi sahaya indi

ESKİŞEHİR (İHA) - Bir süre önce gerçekleştirdiği seçimle yeni yönetimini belirleyen Eskişehir Madencilik Kümelenmesi, üye ilişkilerini güçlendirmek adına kollarını sıvadı.

Üyeleri ile olan iletişimi ve iş birliği daha üst seviye taşımak, ortak sorunlara çözüm bulmak için yoğun saha ziyaretlerine başlayan küme üyeleri, bu kapsamda ilk olarak Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile bir araya geldi. Vali Ayyıldız'a çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Küme Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir ve bölgesinin sahip olduğu maden potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi noktasında yapılabilecekler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Başkanı Metin Çekiç, Başkan Yardımcıları Mehmet Rallas ve Hamza Tınas, Yönetim Kurulu Üyeleri Berna Kızılbük, Muzaffer Kızıldağ ile Metin Atıcı'nın katıldığı ziyaretlerde sektörel durum değerlendirilmesi de yaparak, istişareler gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR