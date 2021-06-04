Eskişehir'in tek çarık ustası
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Eskişehir'in tek çarık ustası

Eskişehir'in tek çarık ustası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ayakkabıcı olarak 30 yıldır sektörde hizmet veren İbrahim Aytaç, kentte çarık yapan tek usta olduğunu belirterek yaz mevsimi ile birlikte siparişlerin büyük oranda arttığını belirtti.

Ayakkabıcı olarak 30 yıldır sektörde hizmet veren İbrahim Aytaç, kentte çarık yapan tek usta olduğunu belirterek yaz mevsimi ile birlikte siparişlerin büyük oranda arttığını belirtti.

Aslen Gaziantepli olan Aytaç, yaklaşık 2 sene önce Eskişehir'e taşındı. Eskişehir ayakkabıcılar çarşısında bir tezgah açan İbrahim Aytaç, günlük işlerinin yanı sıra özel olarak "çarık" yapıyor. Osmanlı döneminde daha çok tercih edilen ve son zamanlarda fabrika üretimi ayakkabılarına karşı yok olmaya yüz tutan çarığın kentteki tek ustası olan Aytaç, şimdi yaz aylarında yüzde 80 artan taleplere yetişmekte zorlandığını anlattı.

İbrahim Aytaç, hem çarık ayakkabısının faydasını hem de siparişler hakkında konuştu. Aytaç, "Bu Osmanlı dönemine ait bir ayakkabı, çarık olarak biliniyor. Asıl adı 'Yemeni'. Bu ayakkabı tamamen elle yapılır. İçi dışı doğal deridir. Ayakta oluşabilecek teri, kokuyu, mantarı önler. Eskişehir'de bu ayakkabının imalatını da tamiratını da sadece ben yapıyorum, benden başka yapan yok. Yaz sezonu geldiğinde bu ürünlerin satışı yüzde 80 artar. Turistlik yerlere veriyoruz genelde. Tam kapanmadan sonra işlerimiz açıldı, satışlardan memnunuz. Vatandaş bu ayakkabının ter ve koku yapmadığından ötürü ilgi gösteriyor. Kadın ya da erkek fark etmeksizin yoğun talep oluyor, ama kadınlardan daha fazla talep var. Turizm bir anda açıldı, biz de siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Siparişlere yetişmekte zorlanmamın sebebi Eskişehir'de tek olmam" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'in tek çarık ustası
Eskişehir'in tek çarık ustası
Eskişehir'in tek çarık ustası
Eskişehir'in tek çarık ustası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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