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Eskişehir'den temmuzda 74,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, kentin temmuz ayı ihracatının 74,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Eskişehir'den temmuzda 74,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı
04.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:44

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, kentin temmuz ayı ihracatının 74,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Kesikbaş yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in 2019 temmuz ayı ihracatının 95,9 milyon dolar olduğunu, bu yılın aynı ayında ise yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dış satımda kayıp yaşandığını belirtti.

Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 629,1 milyon dolar olarak hesaplanan kent ihracatının 2020'nin aynı döneminde 505,4 milyon dolara gerilediğine dikkati çeken Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Eskişehir'in temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 7'lik artışla 74,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yaşanan artış olumlu. Ekonomik büyümeyi işaret eden Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede. Özellikle haziran ayıyla birlikte siparişlerin geri dönüşünü hem ihracat hem de yurt içi piyasalarda gözlemliyoruz. ESO üyelerimizde de bir artış söz konusu. Salgının kayıplarını telafi etmek için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Mart-mayıs döneminde ciddi kayıplarımız var. Özellikle haziran ve temmuz ayında oluşan siparişlerle bunları telafi etmek mümkün."

Kaynak: AA

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