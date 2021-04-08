Eskişehir'de hastalara yönelik sıcak yemek desteği aralıksız sürüyor
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Eskişehir'de hastalara yönelik sıcak yemek desteği aralıksız sürüyor

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Eskişehir'de hastalara yönelik sıcak yemek desteği aralıksız sürüyor

Korona Virüs ile Mücadele Eylem Planını kararlılıkla uygulayan ve bu süreçte sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, pozitif veya temaslı 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile pozitif tüm hastalara yönelik sıcak yemek desteğini aralıksız sürdürüyor.

Pandemi sürecinin başladığı 2020 yılının Mart ayından beri sosyal yardımları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri pozitif veya temaslı hastalar için başlattığı sıcak yemek desteğini, tüm pozitif hastalar için sürdürerek zor günlerinde vatandaşların yanında oluyor. Vaka sayılarının artması ve Başkan Büyükerşen'in sosyal medya hesaplarından"Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız!" notunu düşerek yaptığı paylaşım ile talebin de arttığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlara haftanın 6 günü, karantina süreçleri boyunca sıcak yemek desteği sağlandığını ifade ettiler.

Kayıt sırasında vatandaşlardan HES Kodu bilgisi ile iletişim bilgilerinin istendiğini ifade eden yetkililer, hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında 0222 211 55 00/ 1331'i arayarak tüm vatandaşların bu hizmetten faydalanabileceğini belirttiler.

Hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise böylesine zor bir süreçte kendilerine bu desteği sağlayan Başkan Büyükerşen ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

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