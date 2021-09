Eskişehir'de Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliği himayesinde Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın koordinesinde yürütülen Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Destek Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında örnek bir devlet olduğunun altını çizerek, diğer ülkelerin Türkiye'de uygulanan sağlık politikalarını örnek alarak ülkelerinde uygulamak istediklerini söyledi.

Kanserin erken tanıyla önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu anlatan Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Mobil KETEM Destek Projesi sadece kanser taramasıyla ilgili değildir. Bu projeyle sağlıklı ve kalıcı bir yaşam kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Sağlıklı kadın, sağlıklı toplum ve sağlıklı gelecek amacıyla yürütülen bu projeyle toplumda sağlık yaşam bilincinin oluşturulması, kanser gibi erken tanıyla önlenebilen ve tedavi edilen hastalıkların yanı sıra kronik hastalıklar ve Kovid-19'un önlenmesi ve tedavisinde büyük katkılar sağlamayı da hedefliyoruz. Proje sayesinde kadınlarımız başta olmak üzere ilimizdeki her aileye, her bireye ulaşmayı amaçlıyoruz. Tarama sonuçları riskli olan vatandaşlarımıza, tanı ve tedavi süresince gerekli imkan dahilinde her türlü maddi ve manevi desteği sağlamayı amaçlıyoruz. Sürecin Eskişehirimizin sağlığı için, vatandaşlarımız için daha kolay geçmesini sağlama gayreti içindeyiz. Eskişehir'de sağlık teşkilatımızı merkeze alarak, tüm kurumları Eskişehir'in sağlığını yarınları iyi taşımak amacıyla bir bütün halinde çalıştırmak... Projemizi bu şekilde özetleyebiliriz. Eskişehir'in sağlığını bugünden yarınlara taşırken, Türkiye'nin sağlığına katkıda bulunuyoruz."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise Mobil KETEM Destek Projesi'nin Eskişehir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Sağlık alanında Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında seçkin bir yerde durduğunu ifade eden Avcı, "Emeği geçen bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kovid-19 salgın döneminde hayatını kaybeden değerli sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu dönemde rahatsızlanın sağlık çalışanlarına ve hastalara acil şifalar diliyorum. Eskişehir, sağlık hizmetleri alt yapısı bakımında Türkiye ortalamasının da üzerinde bir yerde duruyor. Özellikle son dönemde gerçekleştirilen Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi bu süreçte ne kadar stratejik yatırım olduklarına gösterdi." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz ise bulaşıcı olmayan hastalık ölüm nedenlerine bakıldığında kanserin kalp damar sistemi hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Kanserin sıklığına bakıldığında erkeklerde 100 bin kişide 250, kadınlarda ise 187 olduğuna değinen Türkyılmaz, "Tarama yapıldığında bu toplum tabanlı yüzde 70'in üzerinde bir tarama olursa lokalize kanserleri daha fazla yakaladığınızı, erkan evre kanserleri yakaladığınızı görüyorsunuz." dedi.

Konuşmaların ardından projenin koordinatörü ve Vali Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Didem Ayyıldız, Mobil KETEM Destek Projesi ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi.