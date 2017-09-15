Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında emekli polis gözaltına alındı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında emekli polis gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda emekli polis memuru O.Ö. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.