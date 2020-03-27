Eskişehir'de 'Evdepedallatürkiye' hareketi başladı Eskişehirli milli sporcular Gökay ve Eda Konuk kardeşler, kondisyondan düşmemek ve topluma örnek olmak adına 'evdepedallatürkiye' hareketini başlattılar.

Eskişehirli milli sporcular Gökay ve Eda Konuk kardeşler, kondisyondan düşmemek ve topluma örnek olmak adına 'evdepedallatürkiye' hareketini başlattılar.

Gökay ve Eda Konuk kardeşler, her gün evlerinde bisikletleri ile yaptıkları antrenmanları internet üzerinden canlı yayın açarak devam ediyorlar. Milli sporcuları takip eden vatandaşlar ise bu akıma katılarak, kendi evlerinde bisiklete binerek hem spor yapıyor, hem de çevresine örnek oluyorlar. Gökay ve Eda Konuk kardeşler ile birlikte pedal çeviren gençlerin aileleri ise uygulamadan gayet memnun olduklarını dile getirdi. Gençler hem Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ile derslerine çalışıyorlar, hem de bisiklete binerek spor yapıyorlar. Sağlıklı yaşam için Korona virüs salgınının devam ettiği süreçte 'Evdekaltürkiye' denilerek farkındalık oluşturuluyor.

71 yaşındaki Mehmet amca da pedallıyor

'Evdepedallatürkiye' hareketini benimseyerek evinde spor yapıp bisiklete binen başka bir vatandaş ise 71 yaşındaki Mehmet Çalışkan oldu. 65 yaşının üzerindeki vatandaşların sokağa çıkma yasakları olması sebebiyle evinde bisiklete binen Mehmet Çalışkan ise, yaşıtlarına örnek olarak yaptığı spor aktivitesi ile sağlını korumaya çalışıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA