Eskişehir'de depodan 5 ton hurda malzemesi çalınmasıyla ilgili 4 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir işletmeye ait depodan 5 ton hurda malzemesini çaldığı iddia edilen zanlı ile hırsızlık malını satın aldıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Yukarısöğütönü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeye ait depolama alanındaki 5 ton hurda malzemenin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaklaşık 25 bin lira değerindeki demir hurdanın, Eskişehir Hurdacılar Sitesi'nde faaliyet gösteren 3 ayrı iş yerine satıldığını tespit etmeleri üzerine harekete geçti.

Şüpheli N.A. ile hırsızlık malı satın aldıkları tespit edilen S.D.K, Ü.N. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Hurdacılarda bulunan malzemeler ise sahibine teslim edildi.