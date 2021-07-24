Eskişehir'de 30 bin nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşlar açık semt pazarının kurulmamasına tepki gösterdi
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Eskişehir'de 30 bin nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşlar açık semt pazarının kurulmamasına tepki gösterdi

Eskişehir'de 30 bin nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşlar açık semt pazarının kurulmamasına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de 30 bin nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşlar açık pazar yerinin kurulmamasına tepki gösterdi.

Eskişehir'de 30 bin nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşlar açık pazar yerinin kurulmamasına tepki gösterdi.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde kurulması planlanan semt pazarı iddiaya göre, başka pazar yerlerinde tezgahları olan esnaflarca ürünlerin değerini düşürdüğü gerekçesiyle pazarın açılması engellendi.

Mahalle sakinleri pazar yerinde toplanarak yaşanan duruma tepki gösterdi.

Pazar kurulması istemeyen esnaflarla, sokağa tezgah açmaya çalışanlar arasında tartışma yaşandı. İhbar üzerine caddeye çok sayıda polisin yanı sıra Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Tarafları ayıran polis ekipleri, kavgayı büyümeden engelledi.

Mahalle Muhtarı Veysel Gaznepoğlu, bazı pazarcı esnaflarının pazarın kurulmaması için ellerinden geleni yaptığını iddia etti.

Pazarın kurulduğu sokakta bir araya gelen mahalle sakinleri ise protesto eylemi yaptı. Mahallede yürüyüş yapan ve 'pazar istiyoruz' diye bağıran kalabalık sorunlarına en kısa sürede çözüm bulunmasını istedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri pazarın olduğu sokakta tedbir aldı.

Eskişehir'de 30 bin nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşlar açık semt pazarının kurulmamasına tepki gösterdi
Eskişehir'de 30 bin nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşlar açık semt pazarının kurulmamasına tepki gösterdi
Eskişehir'de 30 bin nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşlar açık semt pazarının kurulmamasına tepki gösterdi
Eskişehir'de 30 bin nüfuslu mahallede yaşayan vatandaşlar açık semt pazarının kurulmamasına tepki gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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