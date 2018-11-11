Eskişehir 5 Bin Eskişehirli Ata'nın Huzurunda

Eskişehirliler Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon ile Ankara'ya akın etti. Belediye çalışanları, Eskişehir Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları, muhtarların katıldığı etkinlikte 5 binden fazla Eskişehirli Ata'sının huzuruna çıktı.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, Anıtkabir ziyaretine katılan Eskişehirliler, Atatürk'ü ebedi istirahatgahında saygıyla anmanın mutluluğunu yaşadılar. Anıtkabir ziyaretine Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, şehit ve gazi yakınları, Eskişehir Kent Konseyi Çalışma Grupları, TMMOB'a bağlı odalar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, muhtarlar, öğrenciler ile belediye çalışanlarından oluşan 5 binden fazla Eskişehirli katıldı. Eskişehirliler adına Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen mozoleye çiçek bıraktı.

Anıtkabir Müzesi'ni gezen Eskişehirliler, anlatıcılardan dinledikleri Kurtuluş Savaşı anılarıyla duygu dolu saatler geçirirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne büyük zorluklar altında kurulduğunu bir kez daha anladıklarını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda laik cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmanın sözünü verdiklerini ifade eden Yılmaz Büyükerşen "Devrimlerinin ve en büyük emaneti olan Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olarak bugün 5 binden fazla hemşehrimiz ile Atamızın huzurundayız. Kendisini bir kez daha şükran, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi.