ESKİŞEHİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESKİŞEHİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Meydanı dolduranlar, kurulan dev ekranlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasını takip etti.

Programa, Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Müftüsü Bekir Gerek, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Erol Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, bugün Türk milletinin iradesine yönelik 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinin yıl dönümü olduğunu söyledi.

15 Temmuz destansı direnişinin Türk milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesi olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, şunları söyledi:

"Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına inancıyla, yüreğiyle dikilerek verilen bu mesaj, aziz milletimizi bölgesinde ve tüm İslam aleminde bir kez daha ümit ve ilham kaynağı yapmıştır. Şüphesiz ki Türk milletini tarih boyunca payidar kılan yüce değerler, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ve benzer badireleri aşmamızı sağlayacaktır. Milletimizin 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar; istikbalimize, aydınlık geleceğimize yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir."

Vali Erol Ayyıldız'a milli sporcular tarafından sancak bayrağı teslim edildi.

ESKİŞEHİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
ESKİŞEHİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
ESKİŞEHİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
ESKİŞEHİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Erol Bulut Burak Elmas Alper Yılmaz Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESKİŞEHİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 02:12:51. #1.16#

title