Eski Yargıtay üyesi Zekeriya Erdoğan'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı
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Eski Yargıtay üyesi Zekeriya Erdoğan'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

Eski Yargıtay üyesi Zekeriya Erdoğan'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Yargıtay Ceza Genel Kurulu; "Balyoz", "Askeri Casusluk", "Hrant Dink", "Devrimci Karargah" gibi davaları onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyelerinden Zekeriya Erdoğan'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu; "Balyoz", "Askeri Casusluk", "Hrant Dink", "Devrimci Karargah" gibi davaları onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyelerinden Zekeriya Erdoğan'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Erdoğan hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Erdoğan'a, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Erdoğan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmış, 2 Temmuz 2019'daki karar duruşmasında da hakkındaki hüküm açıklanmıştı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, adının gizli haberleşme sistemi ByLock yazışmalarında geçtiği belirtilen Erdoğan, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Erdoğan, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görev yaptığını ancak kamuoyunda önemli yer tutan dosyalarda imzasının bulunmadığını ve bu dosyaların görüşüldüğü heyette yer almadığını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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