Eski TBB'de Büyükşehir'in Yatırımlarını Anlattı

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Remzi Ertek, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) organize ettiği Su ve Kanalizasyon İdareleri 8. İstişare Toplantısı'nda Büyükşehir'in yatırımlarını anlattı.

Bolu'da gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Av. Ahmet Sorgun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Orman ve Su işleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Dr. Bülent Selek, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ile su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri ve daire başkanları katıldı.

Büyükşehirlerde su ve atık su yönetimi, İSKİ kanunu uygulamaları, Su kanunu taslağı hakkında su kanalizasyon idarelerinin görüşleri, İçme suyu, Kayıp-kaçak, Abone yönetimi, Kırsal alanda su ve atık su yönetimi konularının işlendiği toplantıda ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, 6360 sayılı yasa uygulama öncesi yapılan çalışmalar ile 6360 sayılı yasa sonrası yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı. Erzurum'da içme suyunun geçmişi ve bugünüyle ilgili bilgiler de veren Genel Müdür Ertek, kentte yapılan su ve kanalizasyon yatırımları, projeler, kırsalda su ve kanalizasyon altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Ertek, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendinin etkin ve ülkedeki diğer belediyelere rol modeli olan yönetim anlayışıyla birlikte il genelinde önemli projelere imza attık. Erzurum'un altyapı hizmetlerinde dev projeler tek tek hayat buldu. İlimize 2154 kilometre su hattı, 1025 kilometre de kanalizasyon hattı döşendi. 34 bin 246 su arızası ve 26 bin 642 kanal arızasına müdahale edildi. 179 fosseptik, 108 adet de su deposu yapıldı. 179 su deposunun onarımı gerçekleşti. 1000 mahalleye güneş enerjisi ile çalışan otomatik klorlama sistemi kuruldu. Başkanımız Mehmet Sekmen'in öngörüsü ve direktifiyle inşallah 2018'de bütün ilçelerimizin tüm altyapı (su-kanal) ihtiyaçları tamamlanacak" dedi. - ERZURUM