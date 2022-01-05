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Eski Samsat Caddesinde kaldırım çalışması

Eski Samsat Caddesinde kaldırım çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Belediyesi tarafından eski Samsat Caddesi'nde gerçekleştirilen kaldırım yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından eski Samsat Caddesi'nde gerçekleştirilen kaldırım yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Eski Samsat Caddesi'nde gerçekleştirilen kaldırım yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirtti. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Adıyaman Belediyesi olarak şehir merkezindeki ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kaldırımlar yenilenecek. Bu noktalardan bir tanesi olan eski Samsat Caddesi'ndeki çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmamızı bitirerek, halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren cadde sakinleri ise emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Eski Samsat Caddesinde kaldırım çalışması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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